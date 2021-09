Fiica lui Anghel Iordănescu s-a căsătorit și mireasa a atras toate privirile. Ce rochie deosebită a ales

În cursul zilei de sâmbătă, 11 septembrie 2021, la un local select decorat în cel mai elegant stil posibil, Maria Iordănescu s-a căsătorit cu Teodor Măgureanu, zis și Teddy. Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a fost nașul celor doi tineri care au uimit invitații cu ținutele alese, dar și cu modul în care au ales să își facă apariția la eveniment.

Rochia aleasă de Maria Iordănescu a atras toate privirile și blondina a fost o adevărat apariție.

Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, s-a căsătorit și a atras toate privirile cu rochia aleasă

Sâmbătă, fiica lui Anghel Iordănescu și alesul inimii sale, Teodor Măgureanu, au avut cununia civilă. Tânăra l-a dorit naș pe Gigi Becali și acesta a acceptat, dovadă fiind chiar pozele ce au apărut ulterior pe Instagram.

Marele absent a fost însă chiar Edi Iordănescu, fratele blondinei, care nu a putut ajunge la eveniment fiindcă a fost prezent la conferința de presă de dinaintea meciului dintre Dinamo și FCSB.

Cel care a făcut însă marele anunț a fost fratele Mariei, Andrei Iordănescu. Acesta a publicat o fotografie pe Instagram în care mireasa stă alături de Teodor și de nașul lor, Gigi Becali. Imaginea a fost însoțită și de un mesaj emoționant.

„Casă de piatră, minunata mea soră Maria și cumnatului meu Teodor!❤🤩

Te-am văzut crescând, am avut grijă de tine, te am sfătuit, sprijinit atât cât am putut ca frate mai mare...acum esti în mâinele unui bărbat matur, educat așa cum ti l-ai dorit tu surioară!😍

Cursul vieții a făcut ca astăzi voi să fiți o familie și Bunul Dumnezeu v-a unit și binecuvântat🙏

Dumnezeu să vă ocrotească și să vă calăuzească pașii🤗

Sunt mândru de voi iubiții mei din toate punctele de vedere🥰😘 Felicitări!👏👏👏

#weddingday #lovelysister #bigday #civilwedding #nicemoments #mywife❤️ #mysister #lovemygirls💕#mygirls #myfamily #alwaystogether #A&O”, a scris Andrei Iordănescu pe pagina sa de Instagram, fiind extrem de mândru de sora sa.

Maria Iordănescu și proaspătul său soț și-au făcut apariția la eveniment cu o mașină decapotabilă. La cununia civilă, aa a ales să poarte o rochie mulată de culoare albă cu mici inserții de culoare neagră, pantofi cu toc și o voaletă elegantă. Ținuta sa, completată de imaginea unei mașini decapotabile în stil vechi, i-a dat blondinei un aer de divă din filmele vechi de la Hollywood. Teodor Măgureanu a ales să poarte un costum elegant, cu cămașă și cravată.

Evenimentul a avut loc la un local select, unde albul a fost culoarea predominantă. Buchetele de flori luxuriante și ghirlandele luminoase au adus un plus de eleganță petrecerii, iar Maria Iordănescu și Teodor au încântat invitații cu dansul lor romantic.