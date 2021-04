Fiica lui Codin Maticiuc a împlinit 2 ani. Imagini rare cu familia actorului din "Miami Bici"

Codin Maticiuc a devenit foarte îndrăgit de public în urma rolului său din filmul "Miami Bici", care a avut un mare succes la noi în țară. Acesta este foarte discret în ceea ce privește viața personală și familia sa, însă își ține prietenii din mediul online la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa, printre care se numără și ziua de naștere a fetiței sale.

La cei 40 de ani, actorul are o carieră de succes, o viață de lux, dar și o familie superbă, pe care o ține departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor. De doi ani, afaceristul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o femeie superbă, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță minunată, care le bucură sufletul în fiecare zi.

Codin Maticiuc a devenit tată pe data de 5 aprilie 2019, una dintre cele mai frumoase și fericite zile din viața sa. Acesta este foarte atașat de micuța sa și publică des imagine cu ea pe rețelele sociale, însă a preferat să țină secretă identitatea femeii pe care o iubește până de curând.

Codin Maticiuc se mândrește cu o soție superbă și cu o fiică minunată

De curând, afaceristul a sărbătorit ziua fetiței sale și a împărtășit cele mai frumoase momente de la petrecere și cu prietenii săi virtuali. Actorul a publicat câteva InstaStory-uri cu micuța sa, însă un alt detaliu a atras atenția internauților, se pare că iubita acestuia s-a lăsat filmată în timp ce ținea tortul Smarandei.

Codin Maticiuc este mai fericit și împlinit ca niciodată, drept dovadă stau postările sale de pe rețelele sociale, locul în care este activ și interacționează cu cei 285 mii de urmăritori. De asemenea, afaceristul se mândrește cu o soție de o frumusețe rară, pe care a ținut-o departe de ochii lumii.

Smaranda a moștenit ochii tatălui său, dar și cele mai frumoase trăsături de la mama sa, însă asemănarea dintre ea și Codin Maticiuc este una izbitoare.

Codin Maticiuc se bucură de statutul de proaspăt tătic și imortalizeazăfiecare moment alături de micuța sa. Deși este mai tot timpul ocupat cu business-ul, afaceristul acordă o mare atenție familiei sale.

„Smaranda. Aşa o cheamă pe mama. Îmi place şi numele, şi de mama. A fost dorinţa mea de la 23 de ani, de când îmi doresc copii", a mărturisit actorul.

„Are părul negru, are 30 de ani și uneori când ne întâlnim cu mai mulți oameni îmi spune să fiu politicos. Ea se comportă ca orice mamă. (…) Eu personal nu aș vrea să mă opresc la un singur copil. Niciunul dintre noi nu suntem cu căsătoria, nu excludem, dar nu suntem cu ideea asta. (…) Nu pot să renunț la statutul de Crai de Dorobanți, pentru că nu mi l-am autoatribuit, mi-a fost atribuit. O să renunț când o să renunțe presa sau o să scap de el. Ce mi-a făcut de am ales-o pe ea?! Un copil. Nu e de ajuns?", a spus el pentru VIVA.