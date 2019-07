O mai știi pe fiica lui Steve Irwin? A împlinit 21 de ani și s-a logodit de ziua ei! „El este iubirea vieții mele!” – Foto

Bindi Irwin, fiica celebrului Steve Irwin, cunoscut și ca „vânătorul de crocodile”, s-a logodit, de ziua ei de naștere, miercuri, când a împlinit vârsta de 21 de ani. Ea a publicat imagini în care apare alături de partenerul ei.

„De ziua mea, am spus «da» și «pentru totdeauna» iubirii vieții mele. Chandler, în urmă cu aproape șase ani m-am îndrăgostit de tine și în fiecare zi de atunci a fost plină de aventură și fericire adevărată”, a scris ea, în descrierea fotografiilor pe care le-a publicat.

„Să avem o viață de prietenie, sens și iubire necondiționată”, a adăugat fiica lui Steve Irwin.

Bindi Irwin și partenerul ei, Chandler, și-au trăit momentul special înconjurat de familie și de prieteni.

În imaginile pe care le-a publicat, fiica lui Steve Irwin și-a arătat și inelul de logodnă. Unul cu diamante, firește.

Bindi Irwin a apărut în filme precum „Free Willy: Escape from Pirate's Cove”,în rolul Kirra, a apărut în show-uri dedicate animalelor sălbatice și alte show-uri de televiziune. A cochetat și cu muzica rapp și a lansat patru albume, ultimul fiind „ Bindi and The Jungle Girls Bindi's Island Dance Party” (2016).

Tatăl ei, australianul Stephen Robert „Steve” Irwin, a reușit să cucerească inimile a milioane de oameni. Cunoscut ca „vânătorul de crocodili”, acesta a realizat numeroase emisiuni și documentare despre viața animalelor din sălbăticie.

Steve Irwin a murit pe 4 septembrie, 2006, la vârsta de 44 de ani, după ce a fost înțepat în inimă de o pisică de mare. La momentul tragediei, el se afla în largul portului Douglas, la nord de Cairns Australia, unde lucra la un documentar despre viața submarină.