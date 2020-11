Filme celebre care au fost realizate în România. Ce actori mari au ajuns la noi în țară

The Dying of the Light, cu Nicolas Cage, a fost filmat și în București

Thriller-ul psihologic regizat pe Paul Schrade, lansat în anul 2014, îl are în rolul principal pe faimosul Nicolas Cage.

The Dying of the Light a fost filmat parțial în București și include secvențe realizate în locații faimoase, precum Palatul Parlamentului și Universitatea din București.

Cold Mountain, cu Nicole Kidman, Jude Law și Renée Zellweger a fost filmat aproape în totalitate în România

Filmul nominalizat la Oscar și regizat de Anthony Minghella a fost filmat în satul Reci și în București. Pentru filmări, Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger și Natalie Portman au venit în România.