Fiul lui Mel Gibson a luat-o pe urmele tatălui său celebru. Cum impresionează Milo Gibson la 30 de ani

”Așa că atunci a cam început, dar după m-am îndepărtat de asta - nu a fost întotdeauna ceva la care mă gândeam constant. Cred că voiam să încerc lucruri care mă interesau.”

Ce sfat i-a dat Mel Gibson fiului său Milo despre o carieră în filme

”Clar nu m-a împins tatăl meu în direcția asta,” a continuat Milo. ”Dar era ceva la care mă gândeam ocazional, ca ceva ce aș vrea să fac la un moment dat. Și într-o zi m-am gândit că nu vreau să ajung la 60 de ani și să regret că nu am încercat.”

Milo și-a făcut debutul în filme în filmul regizat de tatăl său, Hacksaw Ridge, după care l-a jucat pe celebrul Al Capone în Gangster Land. A mai avut roluri și în Mission of Honor, Breaking & Exiting, All The Devil’s Men, The Outpost și Under The Stadium Lights.

Milo a vorbit și despre ce sfaturi a primit de la tatăl său celebru atunci când acesta a aflat că fiul său vrea să urmeze aceeași carieră.

”Ceva ce mi-a rămas în minte, din ce a zis el, a fost că atunci când muncești, trebuie să înțelegi adevărul personajului tău și să exprimi asta cât mai bine și, evident, să te distrezi,” a declarat Milo, scrie The Hollywood Reporter. ”Uită că e camera acolo. Ți se spune că e cea mai bună prietenă a ta, dar mie mi se pare mult mai util să uit că e acolo, pentru că atunci când știi că e acolo, nu vezi adevărul în ceea ce faci. Așa că trebuie onestitate.”