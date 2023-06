Flavius Nedelea, primele declarații despre despărțirea de Anamaria Prodan. Care au fost motivele și în ce relații au rămas

Flavius Nedelea a fost într-o relație timp de câteva luni cu Anamaria Prodan, însă relația lo s-a rupt la câteva săptămâni după ce s-a aflat în presă despre relația lor. Cei doi nu au vrut să ofere forte multe detalii despre relația lor, însă iată că acum, cei doi au oferit declarații despre ruptura care s-a produs dintr-o dată în relația lor.

Flavius Nedelea, primele declarații despre despărțire. Afaceristul spune despre impresară că este o „femeie în adevăratul sens al cuvântului”

Flavius Nedelea recunoaște că nu este genul de persoană care să-și doreasă să vorbească public despre viața personală. Însă în cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show a vorbit despre separarea de Anamaria Prodan. Afaceristul spune că nu au existat certuri între ei și despărțirea s-a făcut de comun acord.

„Nu sunt genul de persoană care să-și dorească să apară pe prima pagină a ziarelor. În ultima perioadă am stat mai mult pe Coasta de Azur. Dezvolt afaceri în domeniul ambarcațiunilor.

Nu știu dacă mă regretă sau nu (n.red. Anamaria Prodan), știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră, suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a provenit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine și așa am făcut. Am avut anumite motive amândoi. Le-am discutat și am zis că este mai bine așa”, a declarat Flavius Nedelea.

Întrebat dacă a încercat să facă afaceri cu Anamaria Prodan, Flavius Nedelea a negat vehement.

„Nu am avut nicio legătură de afaceri. După cum ați văzut, și despărțireaa fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebui să procedeze toată lumea. Doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului”, a mai declarat Flavius Nedelea despre Anamaria Prodan.

La rândul ei, și Anamaria Prodan a oferit declarații despre ruptura care s-a produs la scurt timp după ce s-a aflat de relația ei.

„Sunt foarte bine, mă simt, poate cel mai bine din viața mea. Dacă o să găsesc bărbatul potrivit, eu cred în continuare în căsătorie”, a declarat impresara.

Cu toate că a avut parte de relații eșuate, Anamaria Prodan încă mai speră că va apărea un bărbat care o va face fercită și căruia îi va jura credință în fața lui Dumnezeu.

Întrebată dacă Flavius Nedelea nu era bărbatul potrivit pentru ea, Anamaria Prodan a spus: „el este bărbatul potrivit, dar înseamnă că ceva nu s-a potrivit nici pentru mine, nici pentru el. Nunta asta înseamnă ceva și în fața lui Dumnezu și înseamnă că dacă o faci și o rupi și iar o faci și iar o rupi, înseamnă că nu mai are nicio însemnătate pentru nimeni”

