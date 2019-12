Florian Rus, cel care a lansat melodia „Străzile din București”, are o nouă piesă, „Pe buzele tale”! Ce poveste se ascunde în spatele noilor versuri

Florian Rus a venit în Bucureşti cu visuri în buzunare, pe care de doi ani încoace le transformă în realitate. Florian Rus compune și pentru alți cântăreți, precum Lidia Buble, Nicole Cherry și Mira. De două ore încoace, are piesă nou-nouţă, cu care e pregătit să ajungă iarăşi în topuri. „Pe buzele tale" se numeşte și este evident, o dedicaţie de dragoste.

„Se muncește foarte mult la o piesă. Prima variantă a piesei «Străzile din București» a fost înregistrată undeva în noiembrie anul trecut. De atunci am tot lucrat, retușat, am tot lucrat la versuri, am făcut variante. Au dansat mulți pe străzile din București, nu mă așteptam. Eu am zis-o așa, ca o metaforă, dar mulți chiar au dansat pe străzile din București”, a spus Florian Rus.

Artistul a explicat și ce a vrut să transmită cu noua piesă, „Pe buzele tale”, și cum a compus-o.

„Eram în trafic și mi-a plăcut contrastul ăsta între raiul și iadul dintr-o anumită persoană. Fiecare persoană are contrastul acesta – partea bună și partea rea. Uneori, mixul acesta ne face să ne îndrăgostim sau să fim dependenți de o anumită persoană. Cumva asta am vrut eu să spun”, a povestit el.