Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Primele imagini cu el și Andreea în ziua cununiei. Cum a arătat mireasa

Zi importantă pentru Florin Răducioiu. Fostul mare internațional român și Andreea Albăstroiu și-au oficializat relația, după o poveste de dragoste care a trecut și printr-o despărțire chiar înainte de nunta pe care o plănuiseră inițial.

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit. Primele imagini de la cununia civilă

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au devenit soț și soție. Fostul fotbalist a redistribuit pe contul său de Instagram mai multe imagini de la eveniment. Pentru ziua cununiei, Andreea a ales o rochie albă fără mâneci, cu croială asimetrică și detalii strălucitoare în zona decolteului.

Ținuta a fost completată de pantofi deschiși la culoare, cu aplicații, cercei statement și un buchet în nuanțe de alb și roz. Florin Răducioiu a optat pentru o ținută deschisă la culoare, formată din sacou și pantaloni crem, pe care le-a asortat cu un tricou într-o nuanță apropiată. Într-o altă imagine, cei doi apar zâmbitori la masă, iar pe fotografie este scris mesajul „Casă de piatră, grande!”.

S-au despărțit înainte de nuntă, apoi s-au împăcat

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Căsătoria vine după o perioadă cu multe schimbări în relația celor doi. Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu se logodiseră la începutul anului 2024 și își făceau planuri de nuntă. Într-un interviu acordat www.gsp.ro în decembrie 2024, fostul atacant confirma că urma să se căsătorească și vorbea deschis despre cât de importantă devenise Andreea în viața lui.

Planurile lor nu au mers însă atunci așa cum se așteptau.

În 2025, înainte ca nunta să aibă loc, cei doi s-au despărțit. Presa sportivă relata în septembrie că evenimentul fusese anulat și că Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu hotărâseră să meargă pe drumuri separate. Despărțirea nu avea să fie definitivă.

La sfârșitul anului 2025, cei doi au fost văzuți din nou împreună, iar împăcarea a devenit evidentă odată cu imaginile publicate de sărbători. Florin Răducioiu și Andreea au petrecut Crăciunul împreună, iar Revelionul i-a găsit la Paris. De altfel, www.a1.ro scria la începutul lui 2026 despre împăcarea celor doi, după aproximativ trei luni de separare. Acum, la câteva luni de la împăcare, cei doi au făcut pasul pe care îl plănuiseră încă de la începutul relației.

Cum s-au cunoscut Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu

Povestea lor a început în Italia, țara de care o mare parte din viața lui Florin Răducioiu este legată. Fostul internațional a povestit pentru www.gsp.ro că a cunoscut-o pe Andreea la Milano, prin intermediul unui prieten comun. La vremea respectivă, aceasta lucra în diplomație, la Consulatul României din Milano. Iar cel care i-a apropiat indirect a fost chiar fiul Andreei.

Ea își dorea ca băiatul să joace fotbal, iar prietenul comun i-a spus că Florin Răducioiu, fost jucător al lui AC Milan, ar putea să o ajute. Cei doi au început să vorbească, iar relația s-a dezvoltat ulterior: „Tot fotbalul ne-a unit”, spunea Florin Răducioiu atunci când povestea începuturile relației. Fostul internațional mărturisea și că nu se așteptase ca, după atâția ani petrecuți în străinătate, femeia alături de care își va reface viața să fie româncă.

Florin Răducioiu este la a doua căsătorie

Pentru Florin Răducioiu, aceasta este cea de-a doua căsătorie. Fostul atacant al Generației de Aur a fost căsătorit timp de peste două decenii cu Astrid, o italiancă pe care a cunoscut-o în perioada în care locuia și juca în Italia. Cei doi au divorțat în 2018 și au împreună doi fii, Andrea și Alessandro.

Răducioiu a vorbit de-a lungul timpului cu multă mândrie despre cei doi băieți ai săi, care au rămas în Italia. Acum, după despărțirea și împăcarea cu Andreea Albăstroiu, fostul mare fotbalist a ajuns în cele din urmă în fața ofițerului de stare civilă alături de femeia cu care își făcea planuri de căsătorie încă din 2024.

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