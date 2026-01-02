Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat de sărbători, la 3 luni de la despărțire. Cum s-au fotografiat împreună

Florin Răducioiu, fostul fotbalist în vârstă de 54 ani, s-a împăcat cu Andreea Albăstroiu de sărbători.

După ce se despărțiseră în urmă cu 3 luni, rupseseră logodna și au ales să meargă pe drumuri separate, se pare că cei doi au decis să își mai dea o șansă. Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au petrecut împreună sărbătorile de iarnă. Ei au făcut Crăciunul și Revelionul la Paris.

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu, din nou împreună

Fotbalistul român devenit celebru la nivel internațional este acum în culmea fericirii după ce el și logodnica lui au decis să se împace. În urmă cu doar trei luni ei și-au anunțat despărțirea deși erau în prag de nuntă. Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu formează un cuplu de mai bine de 2 ani și aveau deja planuri serioase de viitor. Ei s-au cunoscut la Milano prin intermediul unui prieten comun.

Citește și: Adevărul despre relația lui Florin Răducioiu cu copiii lui. Cum se înțeleg și ce părere are despre ei

Articolul continuă după reclamă

Deși erau împreună de doar un an, în 2024 fostul fotbalist a cerut-o în căsătorie pe Andreea Albăstroiu, urmând să se căsătorească în 2025 când aveau deja nunta programată. Se pare, însă, că ei au întâmpinat probleme în cuplu și au decis să se despartă fără să ofere prea multe detalii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși mulți se așteptau la o ceremonie spectaculoasă, Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu au pus capăt relației. Fostul atacant al Generației de Aur a vorbit în trecut despre momentul în care a întâlnit-o pe Andreea, la Milano. Acesta a dezvăluit că fotbalul i-a adus împreună.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit.

Citește și: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu Fabio Capello, pe San Siro, într-o nouă ediţie SuperMondial, pe Antena 1

Am vorbit cu ea și de aici este vorba de șase ani de relație. L-am înscris pe Albert la Milano, a stat doi, trei ani. Ea stătea lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și de aici această relație cu Andreea. Sunt extrem, extrem de fericit, bucuros. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, a declarat Florin Răducioiu, la finalul lui 2024, conform unei surse.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum cei doi au reînnodat relația și, chiar dacă între Florin și Andreea există o diferență de vârstă de 10 ani, acest lucru nu este un impediment în calea fericirii lor.

Florin Răducioiu a mai fost căsătorit, dar a divorțat de prima lui soție în 2018. Florin Răducioiu și italianca Astrid s-au cunoscut în 1993, iar în 1994 s-au căsătorit, devenind rapid părinții a doi băieți, Andrea, acum în vârstă de 28 de ani, și Alessandro, acum în vârstă de 26 de ani.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”, povestea fostul fotbalist la acea vreme despre divorțul său.

Citește și: Florin Răducioiu, despărțire înainte de nuntă. Între fostul internațional și Andreea e o diferență mare de vârstă