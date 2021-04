Florin Răduță, fost câștigător X Factor, în stare critică la spital după ce și-a pierdut cunoștința. Cum se simte

După ce a cucerit inimile publicului și a fost desemnat câștigător al concursului X Factor în 2015, a continuat să facă muzică și să ajungă la inimile oamenilor.

Acesta a avut parte de o ascensiune fulminantă în carieră, însă nu a fost lipsit și de momente mai puțin bune. De curând, a avut de suferit din cauza unei probleme mai vechi de sănătate.

"Am trecut printr-o perioadă foarte, foarte urâtă. Din păcate, în ultimele patru luni problemele vechi de sănătate ulcer, în special, s-au super agravat și aveam un tratament de trei ani pe care îl urmam, doar că nu a mai funcționat", povestește Florin Răduță la Antena Stars.

Prin ce a trecut Florin Răduță, fostul câștigător X Factor

Acesta se confrunta demult cu câteva probleme grave de sănătate. Un ulcer i-a pus viața în pericol: "Nu mai puteam să mănânc, nu mai puteam nici să beau apă pentru că aveam dureri foarte mari și arsuri foarte mari. Asta și după mai mult stres și tratamentul pe care l-am avut acum câteva luni după coroanvirus și așa mai departe".

A făcut tot posibilul să găsească o rezolvare și a colindat pe la șapte medici pentru a se face bine.

"Așa că am ajuns la șase doctori diferiți, care mi-au prescris șase tratamente diferite în doar patru luni și un regim la fel de strict. Pe moment se ameliora, după aceea era și mai rău. Așa că până la urmă, după foarte multe tratamente în ultimele patru luni, am decis să merg și la al șaptelea doctor.

Am mers cu mare credință. Am zis că poate de data asceasta funcționează și o să fie totul ok, eși mă simțeam din ce în ce mai rău. Am fost la acel doctor. Am făcut șoc anafilactic la una dintre acele pastile. O singură pastilă am luat și în momentul acela mi s-au umflat gura, amigdalele, limba nu mai puteam să respir, îmi ieșise o alergie pe corp. M-a luat din somn, nu mai puteam să respir. Am mers să aprind lumina și atunci m-am panicat foarte tare. I-am strigat pe ai mei. Îmi amorțise tot corpul, nu mai puteam să respir. I-am rugat să mă ducă la geam. Au fost niște momente foarte urâte", mai psune Florin Răduță pentru sursa citată.

Momentul cel mai dificil pentru el și pentru familia lui a fost atunci când și-a pierdut cunoștința în brațele părinților lui.

"M-am băgat în apă rece pentru că aveam și febră foarte mare și atunci mi-am perdut cunoștința și trei ore nu am știut de capul meu. Știu că a venit ambulanța. A venit foarte greu și m-am trezit peste trei ore. După jumătate de oră, iar am făcut același șoc. Era al treilea șoc pe care îl făceam atât de urât. Am fost la spital, mi-am făcut câteva perfuzii și mi-au găsit la analize ceva destul de grav", spune fostul câștigător X Factor.

În prezent, Florin a reușit să se pună pe picioare, însă este extrem de atent și are grijă în permanență de sănătatea sa.