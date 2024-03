Florin Salam, din nou bunic! Chipul bebelușului s-a arătat la control

Florin Salam are noi motive de bucurie! Artistul va deveni bunic, iar bebelușul și-a arătat chipul pentru prima dată la control.

Fiul lui Florin Salam, Dani Stoian va fi din nou tătic!

Bărbatul și soția lui, Mihaela, se pregătesc pentru a deveni părinți pentru a doua oară. Cei doi au un băiat, iar cel de al doilea copil va fi tot băiețel, conform spuselor acestora.

Iată cum s-a arătat micuțul la cel mai recent control.

Florin Salam, din nou bunic!

Dani Stoian și Mihaela au o relație frumoasă care durează de mai bine de patru ani și un băiețel care le seamănă perfect. De curând, cei doi au dezvăluit faptul că mai așteaptă un copil, aducându-i un nou motiv de bucurie marelui artist.

Vestea că Florin Salam va fi din nou bunic a venit în prima zi de Crăciun a anului trecut, iar acum Mihaela, nora acestuia, a făcut publică prima imagine cu micuțul după ce a fost la control.

„Gurița lu’ mama”, a scris soția lui Dani Stoian, pe pagina sa de Instagram alături de imaginea aleasă.

Iată chipul micuțului!

Relația celor doi este un motiv de bucurie pentru marele artist, mai ales că aceștia vor aduce pe lume încă un nepot.

Cu toate că cei doi au fost întotdeauna discreți cu viața lor personală, cele mai importante momente au fost întotdeauna împărtășite cu internauții. Cu ocazia zilei în care Dani Stoian și Mihaela au împlinit 4 ani de relație, tânăra a lansat un mesaj de-a dreptul emoționant în mediul online.

„În fiecare an îi mulțumesc destinului pentru că mi te-a scos în cale și în fiecare an realizez cât de norocoasă sunt pentru că am devenit soția sa. Te iubesc din ce în ce mai mult, pe măsură ce timpul trece”, a precizat Mihaela, soția lui Dani Stoian, într-o postare pe pagina sa de Instagram.

Tot în această perioadă, Florin Salam se bucură de încă o reușită a fiicei sale, Betty Vișănescu!

Aceasta va participa alături de soțul ei în cadrul emisiunii Asia Express, sezonul 7.

Iată ce mesaj a transmis aceasta imediat după ce s-a aflat participarea lor la emisiune:

„Dragilor, suntem încântați sa vă anunțăm că eu și soțul meu @visanescucatalin participăm în emisiune. Este o adevărată aventură și abia așteptăm să împărtășim experiența noastră cu voi. Urmăriți-ne în drumul nostru plin de emoții și surprize!”.

Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat și au oferit mii de aprecieri și zeci de comentarii de susținere: „O să fiți cei mai buni! Vă iubim!” / „Pentru asta chiar o să aprind televizorul” / „Cea mai tare echipă!” / „Succes!! Abia aștept să vă văd”, acestea fiind doar câteva dintre mesajele fanilor la postarea fiicei lui Florin Salam.