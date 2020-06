Florin Salam, secret terifiant aflat abia după 11 ani! Coșmarul trăit de fosta soție: „O spărgea cu bătaia”

„Multă lume nu știe că e foarte vulgar. Dacă ați știi câte a tras Fănica din cauza familiei lui, deși nu era obraznică și nu făcea greșeli. El era orgolios, ceva de spuneai de familia lui o spărgea cu bătaia. Una din surorile lui a venit la înmormântarea Fănicăi în roșu (...) Nu am cerut nimic de la el și nu ne-a dat nimeni nimic”, a dezvăluit chiar mama fostei soții a lui Florin Salam. În interviul de mai sus au ieșit la iveală secrete greu de imaginat despre Florin Salam.

CE REACȚIE A AVUT BETTY SALAM

„Toate întrebările pe care mi le puneți voi în legătură cu familia…Consider că știți lucrul ăsta, având în vedere că eu am lansat o piesă cu tatăl meu. Nu am lansat o piesă pentru vizualizări sau pentru ceva anume, ci am lansat-o pentru noi. Și tot ce cântăm noi acolo, noi am pus toată iubirea noastră în piesa aia, iubirea de tata-fiică.

