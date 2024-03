Florin Vasilică a fost operat de urgență pe creier, iar la scurt timp a oferit primele declarații. Cum se simte artistul

Fiul regretatului Liviu Vasilică a fost operat de urgență, după ce a aflat că are un hematom cerebral. Ulterior, el a făcut primele declarații și a dezvăluit cum a decurs intervenția chirurgicală. Iată ce a transmis!

Florin Vasilică, fiul regretatului interpret de muzică populară Liviu Vasilică, se confruntă cu probleme de sănătate. Artistul anunța, în urmă cu câteva zile, că va fi supus unei operații, după ce a descoperit că are un hematom cerebral.

„Astăzi urmează să fiu supus unei operații de hematom cerebral. Sper că totul va decurge bine și ne vom revedea curând. Revin la voi după ce voi trece peste această grea încercare.”, a transmis el pe contul personal de Facebook.

Ulterior, după operația pe creier, Florin Vasilică a revenit cu un mesaj în mediul online prin care a transmis că intervenția a decurs bine. Iată ce a declarat!

Florin Vasilică, primele declarații după operația pe creier

Florin Vasilică a dezvăluit, în urmă cu puțin timp, cum a decurs intervenția chirurgicală. El a mărturisit că operația pe care a suferit-o pe creier s-a încheiat cu bine. Interpretul de muzică populară a mai spus că se simte bine și le-a mulțumit tuturor oamenilor care l-au susținut. Potrivit acestuia, miile de mesaje pe care le-a primit din partea fanilor i-au dat putere să treacă peste această cumpănă a vieții sale.

„Operația de ieri a decurs foarte bine… Vă mulțumesc din inimă pentru toată susținerea morală și pentru miile de mesaje care mi-au dat foarte multă putere! Vă mulțumesc pentru faptul că existați! Dumnezeu să vă binecuvânteze!” a scris Florin Vasilică pe contul personal de Facebook.

Florin Vasilică a avut probleme de sănătate și în trecut

Florin Vasilică, în vârstă de 40 de ani, s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu numeroase probleme de sănătate, acesta fiind operat chiar și de hernie de disc.

„Am avut dureri groaznice. Nu mă mai puteam mișca, aveam amețeli și de-abia mă mai țineam pe picioare. Am fost la medic și mi s-a spus că am două hernii de disc cervicale. Am fost la un spital privat în București unde am făcut tratament: infiltrații cu ozon, săptămânal, timp de o lună. Apoi, în Alexandria, am făcut ședințe de fizioterapie. Mă simt mai bine, dar trebuie să am grijă.”, declara Florin Vasilică, citat de digifm.ro.

