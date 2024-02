Tora Vasilescu ajunge de urgență pe masa de operație. Ce probleme grave are: „Să dea Dumnezeu să fie bine!”

Tora Vasilescu trece prin momente de cumpănă, actrița fiind nevoită să se opereze cât mai curând. Iată cu ce probleme de sănătate se confruntă!

Tora Vasilescu s-a retras de câțiva ani din lumina reflectoarelor, însă continuă să fie activă, participând la evenimente importante legate de teatru și cinematografie, chiar și la 72 de ani.

Recent, celebra actriță a anunțat că trece prin momente dificile, după ce a aflat că este nevoită să fie supusă unei operații complicate, chiar de ziua ei, pe 22 martie, din cauza unei probleme de sănătate care nu mai suferă amânare. Iată despre ce este vorba!

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Tora Vasilescu

Într-un interviu exclusiv pentru Fanatik, Tora Vasilescu a povestit că a participat recent la un festival, iar apoi a avut câteva filmări, după care s-a resimțit și a ajuns la spital. Ulterior, ea a aflat că, în mai puțin de o lună, va fi supusă unei operații de carotidă, intervenție de care se teme, întrucât implică riscuri.

„Am fost la festival, apoi am imprimat ceva foarte dificil la TVR și, a doua zi, am avut o tensiune atât de mare încât am ajuns la spital. Nu mă simt bine nici acum, când vorbesc. În mai puțin de o lună mă operez de carotidă. Este o operație destul de… Nu! Hai să nu mai vorbesc că deja mi se ridică tensiunea. Să dea Dumnezeu să fie bine! (…) Contează și ziua, și starea chirurgului și starea mea. Imaginează-ți un râu de munte pe care au căzut doi bolovani. Adică pe carotidă. Trece doar un firicel de sânge acum și îmi sare tensiunea din nimic. E adevărat că am avut o profesie cu adrenalină multă. O fi și de la suprarenale, nu știu…”, a spus Tora Vasilescu, în exclusivitate, pentru Fanatik.

Tora Vasilescu va fi operată chiar de ziua ei de naștere

Tora Vasilescu a dezvăluit că operația va avea loc chiar de ziua ei de naștere, așadar emoțiile sunt cu atât mai mari. Actrița nu este la prima intevenție chirurgicală. În urmă cu câțiva ani, ea a mai suportat o operație la menisc, iar o alta pentru o discopatie cervicală, potrivit Fanatik.

„Sunt programată pe 21 martie, la Spitalul Municipal din București. Nu știu dacă atunci se va face intervenția sau pe 22 martie, chiar de ziua mea.”, a mai spus Tora Vasilescu pentru sursa citată mai sus.