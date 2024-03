Fosta iubită a lui Adi Istrate spune dacă Erika Isac i-a furat iubitul sau nu. Ce a ținut să precizeze aceasta pe TikTok

Fosta iubită a lui Adi Istrate a clarificat un lucru care a vehiculat în ultima perioadă, mai precis, faptul că fostul ei iubit s-a combinat cu Erika Isac în timp ce forma deja un cuplu cu ea. Ce a spus.

Ariana, personaj cunoscut în mediul online, pe platforma TikTok, a vizionat, la recomandarea prietenilor săi, un podcast, unde Erika Isac a vorbit despre începuturile relației sale cu Adi Istrate, unde a precizat faptul că acest ar fi fost cumva combinat.

Fosta iubită a lui Adi Istrate a vorbit despre noul scandal în care a fost implicată fără voia ei. Ce a spus ea pe TikTok, după podcastul Erikăi Isac

Aceasta a explicat faptul că ei încă aveau o relație în perioada în care Adi Istrate și Erika Isac s-au combinat, iar ea nu știa despre situația produsă. În acele momente, Adi și Erika erau concurenți într-o emisiune de voce, care i-a ținut departe de telefoanele mobile.

Ariana spune că desi Erika a spus că ei au decis să formeze un cuplu în luna septembrie a acelui an, ea și Adi Istrate au mai mai format un cuplu chiar și în luna octombrie, iar ea nu știa acest aspect.

”Am văzut că este menționat în acest podcast faptul că pe 1 septembrie ei ar fi făcut atunci un an de zile. Vreau să menționez la rândul meu că el a ieșit din emisiune în octombrie, dacă nu mă înșel, apoi am mers împreună la Pitești, era octombrie și noi încă eram împreună. Prin asta eu înțeleg că am avut toți trei ceva împreună, timp de o lună de zile, bineînțeles involuntar din partea mea”, a declarat Ariana, pe TikTok.

Cei doi se aflau într-o emisiune de voce, unde nu aveau acces la telefon în permanență, iar acest lucru le-a afectat și relație. Deși el când putea să folosească telefonul mobil și o suna pe Ariana și îi spunea că o iubește, el forma un cuplu deja cu Erika Isac.

”Nu aveau acces la telefoane, le primeau o dată pe săptămână, pentru 10 minute maxim. Eu eram sunată de fiecare dată când el își primea telefonul, îmi spunea că mă iubește. Am fost sunată până în ultimul moment, când a ieșit din emisiune. Nu mi s-a atras atenția asupra faptului că s-a întâmplat ceva care m-ar fi inclus și pe mine”, a mai spus ea, potrivit spynews.ro.

Cine este Adi Istrate și cum arată. Fostul iubit al Eirkăi Isac este cunoscut și el

Adi Istrate este el însuși un talentat artist muzical, iar colaborarea sa cu Eirka Isac a adus în lumina reflectoarelor mai multe melodii de succes. Cu toate acestea, atenția publicului a fost atrasă în special de relația lor personală, mai ales în contextul succesului fulminant al piesei "Macarena", o melodie feministă care a devenit virală și a provocat dezbateri aprinse despre schimbarea societății și a educației bărbaților în întreaga lume.

Cu toate că Adi și Eirka au fost o prezență constantă pe scenă, atât împreună cât și individual, vestea despărțirii lor recente i-a surprins pe mulți dintre fanii lor. Adi Istrate a folosit rețelele sociale pentru a anunța public acest lucru, subliniind că separarea s-a produs în mod amiabil și cu respect reciproc.

El a făcut parte din mai multe proiecte muzicale, iar prima oară acesta a acut contact cu muzica cu ajutorul trupei din care făcea parte, pe nume „Maxim”. Acesta, alături de alți tineri talentați au reușit să lanseze multe hit-uri în mediul online.