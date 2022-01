Fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu a strâns avere din ambiție. Unde a reușit să facă bani și prin ce metode

Potrivit prosport.ro, Larisa Drăgulescu a mărturisit că a suferit foarte mult la divorțul de sportivul Marian Drăgulescu și că i-a fost foarte greu când s-a întors acasă, la părinții ei, împreună cu cei doi copii pe care îi are cu fostul soț.

Pentru că și-a dorit extrem de mult o casă a ei, Larisa a plecat în străinătate și a lucrat în cluburi de noapte și tot acolo l-a cunoscut și pe actualul ei soț.

"Ambiția m-a făcut să am ceea ce am acum. Dacă rămâneam măritată cu fostul soț, nu ajungeam să am banii aceștia"

Drăgulescu a mai precizat că ambiția a făcut-o să-și dorească să facă foarte mulți bani și nu o deranjează nici faptul că-și vinde corpul și nici nu o interesează ce spun cei din jurul ei.

În plus, aceasta a mai precizat că Richard, băiatul ei și al fostului soț, știe cu ce se ocupă.

Totodată, aceasta a mai precizat că dacă ar fi rămas căsătorită cu fostul gimnast nu ar fi ajuns să facă avere și, în plus, potrivit spuselor ei, nu intră live cu clienții, ci doar înregistrează filmulețe pentru adulți și le trimite contra cost.

„Este adevărat că dacă nu aș fi divorțat nu aș fi avut nimic din ce am astăzi. Ambiția m-a făcut să am ce am acum.

Am suferit mult când am divorțat și că m-am întors acasă la părinții mei cu doi copii. Atunci am fost disperată, distrusă și mi-am dorit mult casa mea.

Doar așa am reușit, altfel nu puteam”, a declarat Larisa Drăgulescu.

Larisa Drăgulescu, despre munca ei: "Îmi vând corpul, dar nu mă interesează"

„Activez pe o platformă pentru adulți, dar nu intru în live cu ei. Eu le fac filmulețe interzise minorilor și cam atât. Fac și poze. O fac din ianuarie 2021.

Înainte lucram în cluburile de noapte din Germania, a venit pandemia și am decis să mă retrag. Așa mi-a venit ideea să lucrez pe aceste platforme online.

Îmi vând corpul, dar nu mă interesează, fiecare face ce își dorește. Sunt fericită, câștig bine.

Pentru mine nu este nimic rău, nu înțeleg de ce unii se agită atât” a spus Larisa Drăgulescu în urmă cu mai mult timp, potrivit sursei citate.

