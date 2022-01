Fostul model Christie Brinkley a uitat complet de inhibiții și a pozat într-un costum de baie sexy la 67 ani. Cum arată diva

Christie Brinkley, fostul model american, a postat un selfie cu ea în costum de baie, din intimitatea casei sale, arătându-le urmăritorilor ei că se poate să rămâi în formă chiar și la 67 ani. Frumoasa blondină cu un trup perfect nu se dezice de la făcut sport zilnic și împărtășește adesea fotografii cu ea în timp ce face exerciții fizice.

Christie are acasă aparatura necesară cu care face fitness și, deși a suferit o operație la șold în ianuarie 2021, vedeta pare că acum e mai în formă ca oricând. Frumoasa blondină nu ezită să își surprindă mereu fanii cu poze în cele mai sexy ținute, reușind să impresioneze cu fizicul ei fără cusur, potrivit Page Six.

Christie Brinkley, mai în formă ca oricând

Cu o carieră strălucită în spate, Christie a făcut furori în lumea modei cu frumusețea ei, feminitatea și trăsăturile unice.

În doar 24 ore, noua ei fotografie a strâns peste 32.000 de aprecieri, iar fanii au complimentat-o pe Christie Brinkley în secțiunea de comentarii.

“ You are goals for life well lived!” (Vrem să arătăm ca tine!)

“Like a fine wine 🔥🙌” (Ca un vin bun)

“❤️ You look absolutely amazing” (Arăți absolut minunat)

“Still gorgeous as ever and ever.” (Arăți superb ca întotdeauna)

“I heard about this photo elsewhere and had to stop by and OMG YOUR HOTTER NOW THAN 30 YEARS AGO.God bless you” (Am auzit de poza asta și a trebuit să mă opresc aici și OH, DOAME, EȘTI ȘI MAI SEXY DECÂT ERAI ACUM 30 ANI. Multă sănătate)

“Was crazy about this beautiful woman when i was younger. 😍😍😍😍” (Eram înnebunit după femeia asta frumoasă când eram mai tânăr)

Citește și: Celebrele surori Bella și Gigi Hadid, imagini din copilărie cu ele. Cum arăta și mama lor, Yolanda Hadid, în tinerețe

Chiar dacă unii dintre urmăritorii săi au criticat-o pentru faptul că încă postează fotografii în ipostaze seducătoare la vârsta ei înaintată, Christie a declarat că va continua să o facă, încuranjându-le pe femei să arate așa chiar și la bătrânețe.

"Postez fotografiile astea pentru că aud mereu de la toate femeile de vârsta mea 'Mulțumești că faci vârsta să pară doar un număr'. Fiecare dintre noi e diferit, fiecare e unic. E ca și cum i-ai spune unei gimnaste că nu poate să facă trucuri după o anumită vârstă. Nu are nicio logică. Dacă ai picioare frumoase, arată-le. Nu te lăsa intimidată de vârsta ta", a scris Christie anul trecut.

Cariera impresionantă a lui Christie Brinkley

Christie Brinkley este un model și o actriță de succes, care a devenit cunoscută la nivel international după ce a apărut pe coperta revistei Sports Illustrated, în 1979. Fizicul ei de invidiat a atras atunci atenția tuturor și a stârnit interesul multor case de modă.

Citește și: Irina Shayk, fotografia înduioșătoare din copilărie care i-a emoționat pe fani. Cum arăta modelul pe când era bebeluș

Timp de 25 ani, Christie a apărut pe coperta a peste 500 reviste Cover Girl și a semnat contracte semnificative cu numeroase brand-uri de fashion și nu numai. Pe lângă cariera de model, ea a fost illustrator, actriță, fotograf, scriitoare, designer și activist pentru drepturile oamenilor și ale animalelor.

Frumosul model a fost căsătorită cu celebrul musician Billy Joel și a apărut în numeroase videoclipuri de-ale sale. Având acum o carieră de peste 30 de ani în lumea modei, publicații precum Allure și Men's Health au numit-o cea mai frumoasă femeie a tuturor timpurilor.

Mireasa | Sezonul 5 are premiera sâmbătă în AntenaPLAY ▶ Concurenți unul și unul sunt dornici să își găsească