Frumoasa Raluca Tănase își sărbătorește ziua de naștere într-o destinație exotică. Surorile Bambi s-au reunit într-o fotografie

“Recunoascatoare 🙏Pentru ce am, pentru ce sunt in prezent. Pentru oamenii care ma iubesc cu adevarat 😍 Astazi am sarbatorit un dublu majorat 😝🤣

Va multumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le ati trimis 🤗”, a scris ea în descrierea fotografiei.

Trupa Bambi

Trupa Bambi a luat naștere în 1999, iar în 2000 fetele au lansat primul videoclip al lor, pentru piesa Doi ochi căprui. Formația de muzică pop a cunoscut un succes răsunător, iar în 2011 au câștigat Discul de Aur pentru unul din albumele lor. Trupa s-a destrămat în 2015.