Fuego a început pregătirile pentru Crăciun. Motivul inedit pentru care a împodobit primul brad din luna septembrie

Fuego a furat startul de Crăciun! Cântărețul nu doar că se pregătește intens pentru concertele sale de Sărbătorile de Iarnă, ci a început deja și pregătirile de acasă. El a dezvăluit că are deja bradul împodobit nu de acum, ci chiar de la începutul tomanei.

Motivul pentru care Fuego și-a împodobit deja bradul. Ce planuri are cântărețul pentru Crăciun

Fuego este unul dintre cei mai apreciați artiști din țară și nu mai este un secret pentru nimeni că iubește Sărbătorile de Iarnă. Mai mult, acesta este asociat cu Crăciunul, datorită colindelor sale și concertelor anuale prin care îi încântă pe fanii săi.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, el a dezvăluit că nu a vrut să mai aștepte și deja a început pregătirile pentru următoarea perioadă. Cântărețul a mai explicat că lunile decembrie și ianuarie reprezintă o perioadă extrem de încărcată pentru el și își dorește să se bucure cât mai mult de bradul său, așa că a luat această decizie.

Totuși, alegerea lui are și explicație logistică. Fuego a mai povestit că a împodobit primul brad încă din luna septembrie pentru că a avut de filmat mai multe ediții speciale.

„Am împodobit bradul în avans deja din luna septembrie pentru că mi-am filmat edițiile speciale de sărbători la emisiunea mea și după ce am ajuns acasă m-am gândit: „Domnule, de ce să nu îmi împodobesc eu bradul de la începutul lui noiembrie?”. Am furat așa un pic startul și am împodobit bradul și acasă. Știu că pare șocant, dar eu am o perioadă foarte plină până la începutul anului viitor. Acum plec în repetiții spre Chișinău pentru concertul meu de pe 2 decembrie”, a mărturisit Fuego, pentru Antena Stars.

El a mai ținut să precizeze că a optat pentru un brad artificial, știind cât de greu crește unul natural. Astfel, cântărețul a ales un brad gri pe care l-a decorat într-o singură culoare, aceea fiind aiuriu.

„Sunt om foarte ocupat și vreau să mă bucur de bradul meu atât timp cât mai stau pe acasă. Bradul meu are o singură culoare, o culoare aurie și este un brad argintiu, ca să nu facem o crimă să tăiem bradul din pădure care știți cât de greu crește. Mi-am împodobit bradul în ciuda cumva a celor care nu au activități mai bune de făcut”, a mai adăugat Fuego.

