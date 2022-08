Fuego își lansează o carte autobiografică. Când va avea loc lansarea și ce spune despre opera sa

Fuego a anunțat faptul că urmează să-și lanseze o carte autobiografică, intitulată „Confesiuni. Cu sufletul pe scena vieții”, o operă în care acesta oferă detalii și informații neștiute despre cariera și viața lui personală.

Fuego își lansează o carte autobiografică. Când va avea loc lansarea

Cântărețul a declarat faptul că volumul acesta îl lansează pentru fanii săi care își doresc să cunoască mai multe detalii despre viața sa profesională și nu numai. Acesta își va lansa cartea chiar de ziua lui, pe 23 august.

Alături de carte, artistul le face un cadou fanilor, mai precis un CD cu ultimele sale piese lansate.

„Volumul acesta nu este altceva decât o bucată întreagă, sinceră și necosmetizată a vieții mele, a gândurilor mele, a oamenilor care mi-au pășit pragul sentimentelor, a unor mirări. N-aș putea cuprinde tot și sunt sigur că nu mă opresc aici și că voi continua să scriu. Nu pentru că asta mi-ar fi profesia sau pentru că vreau să am vanități, ci pentru simplul faptul că vorbele mele aștern liniștea, pentru că mă relaxez și pentru că simt eu că trebuie să-mi strig încercările. Sper să vă placă și să mă descoperiți pe deplin, așa cum sunt”, spune el potrivit spynews.ro.

Fuego a vorbit despre cele mai dure momente din viață. Iată ce a transmis artistul

Fuego și-a deschis inima și a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui. iată cum a resimțit pierderea tatălui lui:

”Suferinţa după tatăl meu, atunci când l-am pierdut şi nu înţelegeam de ce un om la 58 de ani, sănătos, nu a mai putut trăi. Acesta e un moment greu şi un altul am avut nu de multă vreme, când am făcut un soi de accident pe autostradă, spre mare, nevinovat fiind. Un motociclist a aţipit la volan şi a intrat frontal în mine, cu peste 200 de km/oră, eu neavând viteză. Am reuşit să ţin volanul drept, nu am frânat şi aşa am evitat o mare tragedie! Din fericire, nici motociclistul, ca printr-o minune, nu a păţit nimic. În general, depăşesc momentele grele şi reuşesc să găsesc soluţii pentru orice! Şi da, fiecare episod complicat mi-a marcat viaţa şi m-a făcut cine sunt azi!”, a povestit Fuego.

Cântărețul a vorbit despre cum arăta Paștele pentru el în trecut:

”Mi-aduc an de an aminte de serile în care mergeam la Denii. Mi-aduc aminte când mergeam la udat în prima zi, cu un obicei specific în Transilvania! Mi-aduc aminte mirosul de cozonaci şi pască, de fiecare obicei şi de liniştea sufletului meu din acele vremuri. Şi-apoi iubesc tare momentul în care, la 12 noaptea, preotul ne invite să luăm Lumina şi toţi intonează în cor ”Hristos a înviat”, unul dintre cele mai frumoase şi mai speciale cântece din lumea asta, care mă sensibilizează şi mă emoţionează mereu!”, a mai spus Fuego, pentru okmagazine.ro.

