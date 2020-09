Fusta mini care garanteaza un accident vestimentar. Cat de sexy s-a pozat Lidia Buble pentru fanii ei

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe din România. Adorată pentru vocea sa, dar și pentru felul ei natural de a se comporta, vedeta este în permanentă legătură cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare.

Cea mai nouă poză este una extrem de sexy. Cu o fustă foarte scurtă, neagră, care îi scoate îne vidență picioarele atent lucrate la sală și o bluză care îi dezvăluie abdomenul, Lidia a strâns multe comentarii de la fanii ei.

"Lidiuța, Lidiuța, foarte foarte" și "you are so wow💖💖" au fost câteva dintre reacții.