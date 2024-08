Gabriela Cristea, moment de panică în vacanță din Grecia: „Ne-am panicat atunci”. Peste ce a dat chiar în ușa camerei sale

Gabriela Cristea și familia au trecut prin momente de panică în vacanța din Grecia. Nici nu au ajuns bine la cazare că au avut parte de un „musafir” nepoftit.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și fetele lor se află în prezent într-o vacanță de vis. Cât lipsește de la Mireasa. Capriciile Iubirii, gazda show-ului se bucură de priveliștile superbe din Grecia, alături de familie. Cu toate acestea, momentele de bucurie au fost umbrite și de un eveniment mai puțin plăcut.

Gabriela Cristea și familia sunt cazați într-un hotel superb pe malul mării și cu propria piscină. Frumusețea locului i-a făcut, însă, să uite de pericolele de pe insulă. Deși fuseseră avertizați, ei nu au luat în seamă foarte mult vorbele și s-au trezit cu un „musafir” nepoftit în cameră.

Vedeta a povestit totul pe rețelele sociale și a dezvăluit și cum au reușit să gestioneze problema. Potrivit declarațiilor sale, ei au dat „nas în nas” cu un șarpe chiar în ușa camerei.

„Aseară ni s-a întâmplat o chestie. Fusesem oarecum avertizați, doar că n-am luat în serios. Când ne-am întors, era aproape 22.00, când am ajuns la locație. Când am deschis ușa, să intrăm în casă, am găsit un șarpe. Era fix la ușă, înăuntru în locație. Un șarpe mic, nici cât degetul nu era de gros, probabil că era un pui de șarpe. Am început să iau în serios toate avertizările pe care ni le-a oferit gazda acestei locații. Eu am deschis ușa și m-am trezit cu șerpălăul în fața ochilor. Mi-a stat inima”, a declarat Gabriela Cristea, pe Instagram.

Aceasta a dezvăluit că șerpii prezintă un adevărat pericol în Grecia și le-a arătat internauților toate semnele care îi avertizează să fie precauți.

Ulterior, Gabriela Cristea s-a documentat în ceea ce privește viețuitoarele din Grecia și a șinut să precizeze că viața nu le-a fost pusă în pericol nicio secundă deoarece nu era vorba de un șarpe veninos. Cu toate acestea, ei au tras o sperietură serioasă.

Vacanța lor se pare că a fost plină de peripeții încă din primele zile. Gazda Mireasa. Capriciile Iubirii a povestit că soțul ei a fost și înțepat de o viespe.

„Vă dați seama că ne-am panicat un pic atunci pentru că nu știam ce l-a mușcat. I-am trimis unui medic recomandat de gazdă poza și ne-a zis că e mușcătură de viespe. Norocul meu că aveam un antihistaminic și a luat și un antiinflamator și totul a fost bine. Dar dragilor, să știți că dacă localnicii vă avertizează asupra unei situații, luați-o în serios”, a povestit ea.

