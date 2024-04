Gabriela Cristea, prima apariție în costum de baie din acest an. Cum a filmat-o Tavi Clonda pe soția sa: „Ești tu înfierbântată”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au testat piscina curții pentru prima dată anul acesta. Cum arată prezentatoarea TV în costum de baie la 49 de ani! Soțul ei a filmat întreg momentul.

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au profitat de vremea însorită de zilele acestea și au bifat și prima baie în piscină. Ca de fiecare dată, cei doi aleg să împărtășească momentele din viața lor și cu urmăritorii din mediul online. Iată cum s-a afișat prezentatoarea TV pe rețelele de socializare!

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie la 49 de ani | VIDEO

Gabriela Cristea a făcut prima baie de anul acesta în piscina din curtea casei. Și cum nimic nu scapă de obiectivul camerei de filmat, Tavi Clonda a surprins momentul când prezentatoarea TV intră în apă și încearcă să se obișnuiască cu temperatura.

În clipul, postat ulterior și pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea apare în timp ce poartă un costum de baie dintr-o singură piesă, de culoare neagră, care i-a pus în valoare bustul generos. Care care o urmăresc nu au putut să nu remarce imediat acest detaliu.

„(Tavi Clonda) – Hai că eu m-am băgat și am și arătat. Apa nu e rece. Haide, că fetițele au sărit!

(Gabriela Cristea) – Nu, vreau să ies.

– Înoată! Înoată! Hai, mă, prințesică, mă faci de râs. Nu e rece.

– E rece!

– Ești tu înfierbântată că ai fost la emisie. Ești foarte <<hot>> tu, iubire. De la reflectoarele alea. Hai că e bună rău.

– Mai fac peste o lună baie, când se încălzește, la 30 de grade.

– Dar înoată un pic.

– Dar tu ce stai acolo? De ce nu vii și tu?

– Păi eu stau și te filmez să arăt la lume cât ești de friguroasă. E bună. Că am muncit la ea…

– Foarte mișto, un prosop avem?

– Da, avem, da, înoată”, a fost dialogul dintre Gabriela Cristea și soțul ei.

Gabriela Cristea: „Nu mai pot să țin cură de slăbire”

Urmăritorii Gabrielei Cristea au avut păreri împărțite la videoclipul postat. Au existat inclusiv comentarii răutăcioase în care oamenii s-au legat de silueta ei.

Cu toate acestea, prezentatoarea TV nu este deranjată de felul în care arată și spunea, la un moment dat, că nu mai poate ține diete și că, din cauza tratamentelor hormonale pe care le-a luat pentru a deveni mamă, a acumulat multe kilograme.

„Nu mă simt bine fizic și am început să obosesc foarte tare. În momentul în care am făcut tratamentele hormonale pentru sarcină am început să mă îngraș și, până să am fetele, era foarte simplu pentru mine. Dacă luam un kilogram-două-trei-cinci, mă reglam foarte repede, în două săptămâni eram ok, acum nu mai pot, efectiv nu mai pot. Nu mai pot să țin cură de slăbire. Mi se pare cumva că poate o las pe ultimul plan și mi se pare important, până la urmă, și cum arăți, dar eu cred că o femeie, dacă se îngrijește, e frumoasă și e frumoasă oricum, și cu cinci kilograme în plus, și cu zece în plus.”, afirma Gabriela Cristea, citată de ego.ro.