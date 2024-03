Cum a reacționat Gabriela Cristea, după ce i s-a spus că i-ar putea fi mamă soțului ei, Tavi Clonda. Prezentatoarea TV a răbufnit!

Gabriela Cristea nu s-a mai abținut și a răbufnit în mediul online, după ce mai mulți oameni au criticat diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Tavi Clonda. Iată cum le-a închis gura răutăcioșilor!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează un cuplu de mai bine de un deceniu, devenind soț și soție în anul 2015, cu toate că nimeni nu le dădea vreo șansă, mai ales că între ei există o diferență de vârstă de cinci ani, prezentatoarea fiind mai mare.

Ei au reușit să își clădească o familie superbă, iar Iris și Victoria, cele două fetițe pe care le au împreună, sunt mândria lor. În plus, Gabriela Cristea nu crede că diferența de vârstă dintre ei este un impediment și devine extrem de supărată atunci când cei din jur aleg să se lege de acest aspect.

Gabriela Cristea a răbufnit, după ce i s-a spus că i-ar putea fi mamă lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea are 49 de ani, în timp ce Tavi Clonda 44 de ani, între ei fiind o diferență de cinci ani. Prezentatoarea TV și soțul ei nu au văzut niciodată o problemă în această situație, nici măcar atunci când s-au cunoscut, motiv pentru care nu înțeleg de ce diferența de vârstă dintre ei devine, adesea, un subiect de dispută în mediul online. Așa că, după ce i s-a spus că i-ar putea fi mamă soțului ei, Gabriela Cristea nu s-a mai putut abține și a răbufnit.

„Să ne fie ușor, voi începe cu mine, de la exemplul meu. Diferența dintre mine și soțul meu este de aproape cinci ani. Patru ani și 11 luni, să fiu mai exactă. În momentul în care noi ne-am cunoscut, nici nu l-am întrebat câți ani are, nici nu m-a întrebat. Ulterior, ne-am hotărât să pornim la drum într-o relație. Abia după am aflat ce vârstă are el și el ce vârstă am eu.

Și nu a fost niciun impediment. Pentru că în momentul în care am aflat vârsta biologică, deja eram implicați emoțional și lucrurile mergeau foarte bine între noi, nu a fost nici măcar un motiv care să ne despartă unul pe celălalt. Și acum intervine <<radio șanț>>. Haideți să o luăm metodic și să vorbim despre situația asta, pentru că nu sunt eu singura care a ales să aibă o relație cu un bărbat mai mic cu câțiva ani. Doar că formula pe care mi-a adresat-o a fost de noaptea minții: <<Ai putea să-i fii mamă.>> Eu aș putea să-i fiu mamă soțului meu? Eu aș putea să-i fiu mamă soțului meu? Cred că bateți câmpii. Cred că aveți o minte mult prea perversă și nefericită ca să faceți astfel de afirmații sau poate că v-ați început viața intimă de la patru ani, ca să puteți să aveți un copil la cinci ani.”, a transmis Gabriela Cristea, citată de romaniatv.net.

Gabriela Cristea: „Niciun bărbat nu a reușit să mă împlinească așa cum a reușit Tavi Clonda”

Gabriela Cristea a mai spus, în general, femeile sunt acelea care fac astfel de observații. Pentru a le da peste nas celor care o judecă, vedeta TV a mărturisit că Tavi Clonda este singurul bărbat care a reușit să o facă o femeie împlinită.

„Oamenii au tendința, mai ales femeile, că ele sunt cele mai rele, să judece alte femei, pentru că sunt fericite și au tot ceea ce-și doresc, să le găsească un nod în papură. În cazul meu, au găsit diferența asta de vârstă, care mie nu mi se pare deloc semnificativă. Anii din buletin sunt anii din buletin și atât. Vârsta are legătură cu felul în care te simți, cu felul în care alegi să te bucuri de viață sau să te întristezi ca fraierul. Viața e să te faci pe tine fericit și să aduci fericire celor din jur. Niciun bărbat nu a reușit să mă împlinească așa cum a reușit soțul meu, Tavi Clonda. Iar în momentul în care spuneți că este trântor, deși habar nu aveți cât de mult muncește Tavi într-o zi, că voi, cei care îl faceți trântor, nu ați putea să țineți ritmul cu el nici măcar o zi. În momentul în care îl jigniți pe el, mă jigniți pe mine. Pentru că atunci când îmi scrieți: <<Tu ești minunată, dar soțul tău….>> E vorba de alegerea mea.”, a mai spus prezentatoarea de la Antena Stars, citată de Revista Viva.