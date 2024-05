Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a fost vedeta prezentării de modă care poartă semnătura lui Cătălin Botezatu. Aceasta a uluit audiența.

Gabriela Prisăcariu își anunțase fanii din online de ceva timp că urmează o dietă specială pentru a fi în formă la un eveniment important. Modelul a fost vedeta prezentării de modă a capsulei pentru vară care poartă semnătura celebrului designer român Cătălin Botezatu.

Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație la prezentarea de modă a lui Cătălin Botezatu: „Când mă prinde, mă dezbracă”

Soția prezentatorului TV a vorbit despre experiența alături de Cătălin Botezatu, dar și despre reacția lui Dani când apare la defilările de modă.

Modelul a fost vedeta prezentării de modă. Designerul român a ales pentru Gabriela o ținută transparentă, care i-a lăsat formele la vedere. Cei doi se cunosc de când tânăra avea 14 ani și lucrează frecvent împreună.

„Ăsta este Cătălin! Tot timpul, când mă prinde, mă dezbracă! Nu am ce să fac, soțul știe, e cu aprobare! Deci e ok. (...) Peste meseria mea și peste jobul meu nu se bagă și mă înțelege foarte bine. Apreciez foarte mult lucrul ăsta. Probabil că nu-i convine, dar nu are ce să facă, așa m-a cunoscut!”, a declarat Gabriela Prisăcariu, conform unei surse.

Când Dani Oțil a cunoscut-o, aceasta avea deja o carieră de succes în modelling. Pe parcursul interviului acordat, Gabriela susține în repetate rânduri faptul că soțul ei așa a cunoscut-o.

Tânăra își continuă cariera în acest domeniu solicitant, chiar și după o sarcină. Aceasta are toată susținerea și încrederea familiei.

„Mă simt foarte bine când știu că are încredere în mine, când știu că merg acasă și că nu o să existe vreo ceartă pe acest subiect sau că mâine o să apară imagini cu mine din prezentare, nu avem!

Mă simt foarte bine și sunt foarte fericită. Și Cătălin îmi zicea: <<O să te omoare bărbată-tu!>> Nu, sunt extrem de liniștită din punctul acesta de vedere, are încredere în mine, știe ce are acasă, așa m-a cunoscut!” a adăugat modelul.

Gabriela și Dani formează o familie minunată, iar împreună au un băiețel, Tiago. Micuțul o ține pe mama sa extrem de activă. Recent, acesta a început grădinița, fiind un moment emoționant pentru întreaga familie.

„L-am dus pentru prima dată la grădiniță. Eu am avut emoții, eu am plâns, el nu. Astăzi a fost a doua zi și nici nu a trebuit să duc muncă de convingere, chiar mă aștepta de dimineață cu ghiozdănelul pregătit.

Totul a decurs foarte bine. Sunt șocată, cumva mă bucură, dar cumva mă și întristează acest lucru, pentru că îmi dau seama că a crescut și este independent și nu vreau să semene cu taică-su așa independent, vreau să fie puțin mai lipit”, a dezvăluit tânăra mămică.

Modelul are toată motivația pentru a se menține în formă atât pentru activitățile din familie, cât și din industria modei.

„Muncesc destul de mult, încerc să am foarte mare grijă de mine. Nu îmi iese, se poate și mai bine de atât, dar în situația asta e ok. Merg la sală, am grijă ce mănânc, copilul mă ține activă, deci sunt bine. Și, în plus, am un soț care arată foarte bine, deci trebuie să mă țin acolo, bine”, mărturisește Gabriela.