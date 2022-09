Georgiana Lobonț a ajuns de urgență la spital: "Am rămas mută!". Ce i s-a întâmplat celebrei cântărețe și cum se simte acum

Artiștii au cel mai de preț lucru vocea și pentru că este unicul instrument pe care se bazează trebui să fie foarte atenți. Ei bine, există și situații pe care le pot scăpa de sub control, ca în cazul Georgianei Lobonț, care a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a se face bine.

Cântăreața a ajuns de urgență la spital când și-a dat seama că se află într-o situație critică. Acesta a cerut ajutorul specialiștilor și intervenția rapidă pentru a se salva la timp de o eventuală problemă majoră care i-ar putea afecta corzile vocale pe viață.

Georgiana Lobonț povestește că a ajuns la spital după ce s-a trezit mută

Invitată în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, a povestit clipele de coșmar prin care a trecut, după ce s-a trezit duminică dimineață fără voce. Artista a cântat fără încetare două zile la rând, iar pe fondul unei tuse de care nu mai scăpa problemele i s-au agravat.

Specialiștii au supus-o unor tratamente și i-au impus pauză vocală, însă nu a durat mult pentru că doar o zi și jumătate a putut să facă asta, având ulterior o cântare. Vocea sa nici în emisiune nu era în cea mai bună formă, dar cu toate acesta și-a făcut curaj să vorbească.

„Nu era să-mi pierd vocea. Am rămas mută ieri. Am cântat două zile la rând, problema e că eu de două săptămâni tot tușesc. (...) De la aerul condiționat și de la înghețată, pentru că am fost și în vacanță, am schimbat și clima, am venit acasă, tot cu tusea asta, am mai luat eu ce am mai luat așa, când îmi aminteam. M-am trezit duminică dimineață fără voce, nu mai puteam să vorbesc. M-am dus direct la urgențe ca să mă facă bine”, a mărturisit Georgiana Lobonț.

„Aveam o stare de oboseală, mi-au făcut test, pentru că eu credeam că am COVID, dar nu, am ieșit negativ. (...) Am făcut pauză vocală, când am ajuns la eveniment am dus tot evenimentul cu brio, dar am nevoie de pauză vocală. Nu mă doare nimic, numai că nu pot să vorbesc, dar iau tratament”, a spus artista.

Ce sume de bani încasează Georgiana Lobonț din Youtube

Goergiana Lobonț reușește să câștige sume frumoase atât în concerte, cât și din platformele muzicale unde ea își încarcă creațiile. Artista, cunoscută și cu numele de „prințesa muzicii populare din Ardeal” ar încasa din Youtube până la 870 de dolari pe zi, pentru un singur video . Astel că, vedeta ajunge la final de săptămână la 6.090 de dolari, potrivit cancan.ro.

„M-am axat mult pe parte de online de unde am câștigat și câștig foarte bine. Am reinventat-o pe «Georgiana Lobonț» cu muzica de petrecere pe stilul indian cu accente ardelenești. A prins și prinde foarte bine, astfel că mi-am atras mulți urmăritori tineri, de-o vârstă cu mine sau poate și mai mici, care gustă acest gen. Muzica oricum nu are vârstă, numai că dacă înainte cântam muzică populară și eram cumva în gașca «adulților» acum am două găști mari unde cuprind toate generațiile, ceea ce mă bucură enorm”, spunea Goergiana Lobonț pentru sursa citată mai sus, despre perioada pandemiei.

