Gestul făcut de Carmen Grebenișan, la scurt timp de la anunțul despărțirii de Alex Militaru. Cine îi e alături în această perioadă

Carmen Grebenișan a plecat într-o călătorie, la scurt timp după ce și-a anunțat divorțul de Alex Militaru. Cea mai bună prieteneă îi este alături.

Fosta concurentă Asia Express a plecat într-o călătorie cu prietena sa cea mai bună.

Carmen Grebenișan a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată alături de Alina Ceușan. Cele două s-au pozat în lift cu bagajele făcute și și-au anunțat destinația: Tunisia.

Unde a plecat Carmen Grebenișan după ce a anunțat că s-a despărțit de soț și cine îi e alături în această perioadă

„Plec în Tunisia cu prietena mea cea mai bună”, a anunțat Carmen Grebenișan, la scurt timp după ce a anunțat separarea de soț.

Alina Ceușan îi este alături lui Carmen în această perioadă dificilă. Cele două sunt cele mai bune prietene și s-au sprijinit tot timpul una pe cealaltă. Prietenia lor a fost încununată de participarea în Asia Express, sezonul 3, unde au făcut o echipă pe cinste.

Carmen Grebenișan a anunțat pe contul ei de Instagram că ea și Alex Militaru au decis de să se despartă la aproape 3 ani de când s-au cununat civil.

„Acestea fiind spuse, cred că v-ați dat seama, probabil de ceea ce s-a întâmplat. Eu și Alex am ales să ne separăm de comun acord printr-o modalitate prietenoasă. În scurt timp, eu o să mă mut din locuința pe care o avem împreună. Când o să simt să expun mai multe detalii despre acest subiect în online, o să o fac. Ce vă comunic acum s-a întâmplat deja de câteva săptămâni. Tot ce trebuie să știți este că nu e o decizie impulsivă.

Este o decizie rațională, concluzionată în mult timp, pe baza unor motive pe care, evident, nu pot să le expun pentru că țin de intimitatea noastră pe care o respect. Noi ne înțelegem bine și chiar ținem mult unul la celălalt, dar uneori asta nu este de ajuns.

Tot ce trebuie să știți este că nu suntem supărați și nu o să ne vedeți depresivi. Suntem destul de maturi încât să luam această decizie înainte să se ajungă la un moment mai tragic. Am ales să mergem mai departe separat. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați susținut atât împreună, cât și separat. Cât despre mine, o să-l susțin în continuare pe Alex Militaru cât de mult pot eu și o să-i ofer mereu ajutorul meu atunci când va avea nevoie. S-a dezvoltat foarte frumos în ultima vreme și mă bucur că a ajuns mai multă lume să-l cunoască, este un băiat cu foarte multă carismă și sper să ajungă cât mai departe în viața asta. Mă bucur că am putut să contribui la ascensiunea lui și să-l ajut cât de mult am putut.

Este foarte posibil să ne mai vedeți în clipuri, să mai colaborăm pentru că avem o energie și o prietenie care nu dispare așa, peste noapte, sunt alte motive la mijloc care ne-au determinat să luăm această decizie. Să știți că suntem okay și vorbim în fiecare zi, momentan locuim în aceeași casă. Este o despărțire atipică, pe care, posibil mulți dintre voi nu o să înțeleagă pentru că lumea este obișnuită să se despartă prin ceartă și situații dramatice. Dar eu țin să cred că avem inteligență emoțională, maturitate și puterea să alegem ceea ce este mai bine pentru noi înainte să se ajungă la momente de ceartă, ură și alte situații care nu ne reprezintă.

Am învățat multe lecții cu tine, Alex și a fost o etapă foarte frumoasă din viața mea, mă bucur că ai făcut parte din ea. Eu cred că o să faci parte în continuare, doar că altfel. Noi o să fim prezenți în online, doar că, în mare parte, separat. În rest, nu pot să mă pronunț pentru că nu știm niciodată ceea ce ne rezervă viitorul, dar tot ce știu este că amândoi avem inima deschisă pentru a primi tot ceea ce este mai bun în viața asta. Peace and love”, a fost mesajul lui Carmen Grebenișan de pe Instagram.

Ceea ce i-a uimit pe mulți e faptul că, deși s-au despărțit, cei doi încă mai stau în aceeași casă și au spus că vor mai apărea împreună în filmări. În plus, vedeta a spus că a rămas într-o relație de prietenie cu el după divorț și că va continua să îl susțină în tot ceea ce ce face.