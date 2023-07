Ce intervenții estetice are Carmen Grebenișan: „Nu am nimic de ascuns”. Adevărul despre trupul ei

Carmen Grebenișan a fost întrebată câte operații estetice are, iar influenceriţa a trecut în revistă intervențiile la care a recurs de-a lungul timpului.

Carmen Grebenișan a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care enumeră intervențiile estetice la care a apelat. Influenceriţa a precizat că are o operație și mai multe intervenții:

„Sunt destul de transparentă cu situațiile astea, nu prea am vreo problemă în a le expune. Niciodată n-am avut, mi se pare că trebuie să fii asumat în momentul în care te apuci să-ți modifici corpul, măcar să fii împăcat cu tine la final, dacă nu înainte”, scris Carmen Grebenișan în dreptul videoclipului postat pe Internet.

Carmen Grebenișan, adevărul despre trupul ei. La ce intervenții a apelat până la 31 de ani

Blonda a povestit că a făcut modificări la nivelul bustului în urmă cu 10 ani. Până la cei 31 de ani ai săi, Carmen Grebenișan a apelat la mai multe intervenții în zona feței.

„Am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani, ceva de genul ăsta. Am 280 de mililitri implant mamar formă anatomică. Prima intervenție pe care am avut-o la față a fost injectarea buzelor, pe care le-am dizolvat de câteva ori, pentru că nu mi-a plăcut forma și acum îmi place foarte mult, deci am acid hialuronic în buze.”, a spus Carmen Grebenișan pe TikTok.

Carmen Grebenișan a spus că are botox la cearcăne, frunte și la mușchiul maseter și acid hialuronic în zona tâmplelor.

„După scurt timp, mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona cearcănelor, că îmi era destul de adâncită zona. Am botox în frunte și mi-am pus în zona maseterului, ca să-mi subțieze partea asta de față, pentru că fața mea este foarte asimetrică. Mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple. N-am rinoplastie și nici fațete”, a mai spus Carmen Grebenișan în mediul online.

Carmen Grebenișan este un influencer de succes din România. Alături de Alina Ceușan, Carmen a participat în sezonul 3 de Asia Express, unde cele două prietene au făcut furori cu frumusețea lor, dar au și impresionat cu perseverența de care au dat dovadă.

De asemenea, Carmen Grebenișan a mai participat la Dancing on Ice - Vis în doi, unde a impresionat cu eleganța ei.

Pe plan personal, Carmen Grebenișan este căsătorită cu Alex Militaru.