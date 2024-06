Gestul lui Chris Martin după ce invitatul lui, Babasha, a fost huiduit la concertul din 12 iunie. Artistul a ținut un discurs

Trupa Coldplay a avut un invitat-surpriză în timpul concertului din 12 iunie care a stârnit o serie de controverse și reacții acide. Chris Martin, solistul trupei, a transmis un mesaj puternic.

Babasha a fost invitatul-surpriză al trupei Coldplay, formată din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman şi Will Champion, în data de 12 iunie. Numele său este pe buzele tuturor, după ce a fost huiduit pe scenă.

Reacția publicului a fost una controversată, care a stârnit o sumedenie de discuții și luări de poziție. Chris Martin a ținut să vorbească despre cele întâmplate.

Chris Martin, solistul de la Coldplay, a ținut un scurt discurs în a doua seară de concert

Babasha a fost invitat și în a doua seară de concert să cânte pe scenă alături de trupa Coldplay. Solistul trupei britanice a trecut peste momentul stânjenitor din 12 iunie, care pe moment l-a pus în dificultate.

Pe 13 iunie, Chris Martin a cerut publicului să repete huduielile de seara trecută. Ba mai mult, le-a cerut să o facă mult mai tare și mai puternic.

„Huiduiți-mă vreme de cinci minute, vă rog”. După o secundă de stupoare, stadionul a reacționat și a huiduit. „Huiduitul de azi a fost mai bun decât cel de ieri”, a glumit Chris Martin.

Acesta s-a adresat direct publicului, împărtășind experiența din partea artiștilor aflați pe scenă. Momentul a lăsat inițial publicul fără reacție. Întregul discurs a fost următorul:

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit într-un fel vinovat ca și cum am făcut ceva rău.

Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta.

Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români - pe toți românii. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum.

Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Știind că avem cel mai tare public din lume, aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi.”

Potrivit unei surse, printre cei trei oameni care au urcat pe scenă se numără și un supraviețuitor al tragediei de la Colectiv, din 2016.

La concertul de miercuri au participat aproximativ 50.000 de fani, iar a doua zi erau așteptați tot atâția.