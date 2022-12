Getuța Sterp, anunț neașteptat la scurt timp după nuntă. Tânăra a transmis un mesaj tranșant în mediul online

După ce frații ei mai mari Culiță, Ileana și Iancu s-au mutat la casele lor, Getuța a rămas alături de mama sa pentru a se ocupa, în continuare, de afacerea familiei. Tânăra nu s-a dat în lături de la nicio muncă și s-a filmat de multe ori muncind cot la cot cu ciobanii de la stâna Sterp. Însă, după ce ea și alesul inimii și-au unit destinele, aceasta a mărturisit că este nevoită să renunțe la oierit, într-un clip emoționant, postat pe Youtube.

Getuța Sterp s-a întors la stână. Cum s-a filmat printre oi, pregătită să înceapă treaba

Getuța Sterp și Sebastian Crăciunescu s-au căsătorit la începutul lunii octombrie, după mai mulți ani de relație. Cei doi s-au mutat și la casa lor și potrivit declarațiilor fetei, soțul i-a cerut să renunțe la munca de la stână și să își găsească o altă meserie. Mai mult, aceasta s-ar fi angajat la firma socrului ei.

„Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum. Eu chiar urmează să mă căsătoresc în cel mai scurt timp și am zis că toamna asta o să mai vindem din oi pentru că nu mai are cine să se ocupe de ele. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul”, mărturisea ea în luna septembrie într-un vlog.

Cu toate acestea, la doar câteva luni după nuntă, ea și-a încălcat promisiunea și s-a întors la oi, pusă pe treabă. Tânăra a filmat tot momentul și a dezvăluit că e hotărâtă se o ajute din nou pe mama ei.

Îmbrăcată „de scandal”, așa cum a spus chiar ea și cu mașina de teren a fratelui ei, Getuța a mers la stână să vadă mieii proaspăt fătați și să aibă grijă de oi.

De asemenea, tânăra a ținut să îi asigure pe internauți că, până la urmă, nu a putut să renunțe la oierit pentru că face parte din ea.

„Sunt atât de fericită când vine vorba despre miei și despre oi. Fac parte din viața mea și am așa… o împlinire sufletească când fac treaba asta. De asta nici nu am renunțat pentru că nu pot. Dacă o ai în sânge, trebuie să o duci până la moarte. Orice faci, când vii aici… E greu pentru că e muncă fizică, dar totodată e o împlinire sufletească și o relaxare”, a declarat Getuța Sterp, într-un nou vlog.

Getuța Sterp, mesaj tranșant pentru cei care îi critică meseria. Ce a transmis în mediul online

La final, după ce le-a arătăt urmăritorilor ei o parte din viața la stână cu bucurii și greutăți, aceasta a ținut să transmită un mesaj. Getuța li s-a adresat celor care l-au numit pe fratele ei „artist-cioban” într-un mod peiorativ.

„Să știți că pentru noi, cuvântul ăsta „cioban” cum unii dintre voi îl ziceți, e ceva demn de tot respectul. Noi suntem mândri de treaba asta. Suntem mândri că suntem ciobani. Ciobanii sunt oameni harnici, oameni vrednici, oameni muncitori, de la țară, simpli în general”, a mărturisit mezina familiei Sterp.

În final, ea le-a mulțumit celor care le urmăresc viața și îi apreciază și de asemenea, l-a filmat pe Milan, fiul lui Culiță Sterp călărind și jucându-se cu mielușeii.

