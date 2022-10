Geta Sterp, sora lui Culiță Sterp, s-a căsătorit. Primele imagini emoționante, în rochie de mireasă, la brațul fraților ei

Bucurie mare în familia Sterp! Geta Sterp, sora lui Culiță și a lui Iancu Sterp a îmbrăcat rochia de mireasă și și-a unit destinele cu alesul inimii ei, Sebastian Crăciunescu. Invitații nu s-au mai putut abține, iar în mediul online au apărut deja primele imagini de la feicitul eveniment.

Geta Sterp și Sebastian Crăciunesc s-au căsătorit. Culiță Sterp, primele imagini de la nunta surorii lui mai mici

Așa cum era de așteptat, alături alături i-au fost frații, mama, dar și alte persoane dragi din familie, potrivit Viva.ro. Tânăra a fost extrem de emoționată și chiar a plâns atunci când a părăsit casa părintească.

Cel care a dat startul postărilor a fost chiar Culiță, fratele ei mai mare. Acesta a distribuit o imagine înduioșătoare în care apare alături de Iancu și de sora lui mai mică, în cea mai fericită zi a vieții ei.

Îmbrăcați la patru ace, băieții o pupă grijulii, fiecare pe câte un obraz, vizibili emoționați, în timp ce Geta zâmbește larg și este extrem de fericită.

„Casă de piatră, frumusețea noastră. Nu-mi găsesc cuvintele acum, dar revin!”, a fost urarea pe care acesta i-a făcut-o tinerei proaspăt căsătorite în ziua cea mare.

Cu această ocazie, urmăritorii lor de pe rețelele de socializare au putut arunca și o primă privire asupra rochiei de mireasă. Pentru nunta cu Sebastian Crăciunescu, Geta a ales o rochie simplă, dar foarte de efect. Ea a optat pentru o rochie de mireasă elegantă, cu un design destul de clasic, ce amintește de look-ul de prințesă.

Un alt moment emoționant a fost cel în care tânăra proaspăt căsătorită a trebuit să își ia, simbolic, la revedere de la casa părintească. Judecând după imaginile postate în mediul online, însurățeii au avut parte de o nuntă clasică, în care au încercat să păstreze unele tradiții.

La un moment dat, în timp ce se afla pe trepetele casei, Culiță Sterp a înceut să îi cânte surorii sale „Ia-ți mireasă ziua bună”, moment ce a emoționat-o până la lacrimi pe aceasta. Versurile personalizate, făcute special pentru sora sa, i-au făcut pe toți să aplaude momentul, iar imaginile au ajuns pe TikTok.

Nașii de nuntă au fost chiar Ileana Sterp, cealaltă soră și soțul ei. Aceasta a purtat, de asemenea, o rochie superbă, deși în urmă cu câteva zile mărturisea că a avut probleme mari cu ținuta.

Ce planuri are Geta Sterp după nuntă. Tânăra muncea alături de mama ei, la stână

Geta Sterp, sora lui Culiță Sterp a locuit până de curând împreună cu mama lor, alături de care și muncea. Tânăra nu s-a dat în lături de la nicio muncă și chiar, o ajuta pe aceasta la stână, potrivit sursei menționate anterior.

În urmă cu doar câteva zile, ea a dezvăluit plângând într-un vlog că va renunța la munca aceasta după căsătorie pentru că soțul ei își dorește mai mult pentru ea.

„Sunt foarte fericită pentru că știu că o să înceapă o nouă etapă în viața mea. Dar m-am gândit că poate asta e ultima dată când vin în calea oilor și când trăiesc astfel de momente. E fericire amestecată cu melancolie și gânduri și amintiri frumoase pe care le-am trăit cu animalele. Dacă o să mă căsătoresc, eu și viitorul soț avem alte planuri. Mie mi-ar fi plăcut viața asta simplă, dar uneori trebuie să alegi calea mai ușoară ca să îți fie bine.

Sebi a zis să nu mai ținem oi, că el nu vrea, că nu îi plac, a zis să ne axăm pe altceva. Eu și frații mei am fost crescuți printre animale, la câmp. Eu cu mama mea și Iancu am dus asta mai departe, până acum. Eu chiar urmează să mă căsătoresc în cel mai scurt timp și am zis că toamna asta o să mai vindem din oi pentru că nu mai are cine să se ocupe de ele. Eu și mama am fost mai mult baza, Iancu a fost mai mult plecat. Eu aș fi ales să fac treaba asta toată viața, dar uneori trebuie să ne urmăm destinul”, a mărturisit aceasta.

