Gică Hagi a dezvăluit de ce a renunțat la casa părintească. Cine locuiește acum acolo și cum a ajuns la această decizie

Gică Hagi a dezvăluit motivul pentru care a ales să renunțe la casa părintească. Iată cine locuiește acum acolo și ce a mai precizat fostul mare fotbalist.

Gică Hagi cunoscut ca fiind cel mai mare fotbalist român are o poveste impresionantă de viață.

Sportivul s-a născut în satul Săcele, județul Constanța într-o casă modestă la care nu ar fi vrut să renunțe niciodată, dar la care a fost nevoit să o facă.

Citește și: Ianis Hagi, cununie civilă în ziua de Crăciun. Ce rochie superbă a purtat Elena Tănase și cât de frumoși sunt cei doi

Deși locul în care s-a născut este și locul în care Gică Hagi și-a descoperit talentul, familia sportivului a decis că cea mai bună variantă de la acea vreme ar fi fost să se mute din cauza fenomenului de colectivizare, ceea ce s-a și întâmplat.

Gică Hagi a renunțat la casa părintească

La vârsta de doar nouă ani, fostul mare fotbalist s-a mutat în Constanța lăsând în urmă casa din satul Săcele la care nu s-ar fi gândit niciodată să renunțe.

„Copilăria mea la Săcele a fost ca a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut ca să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinţilor prin toate manifestările mele. Primul cadou, şi singurul pe care li l-am cerut vreodată, a fost o minge. Am primit-o la cinci ani, deşi o cerusem când aveam trei”, a declarat Gică Hagi, potrivit CANCAN.RO

Una dintre cele mai mari dorințe ale mamei sale a fost de a recupera casa în care familia a locuit, iar în urmă cu două decenii, Gică Hagi a decis că este momentul să îi îndeplinească dorința.

Cu toate acestea, deși casa intrase în posesia familiei, nimeni nu a locuit acolo, iar hoții au distrus-o furând tot ce s-a putut.

Văzând cele întâmplate, sportivul a acționat în acest sens și și-a luat măsurile necesare pentru ca situația să nu se mai repete.

Citește și: Ce ținută a ales Kira Hagi pentru cununia fratelui său. Cum a fost surprinsă tânăra actriță alături de fericitul cuplu

Cine locuiește în casa părintească a marelui fost fotbalist, Gică Hagi

După ce hoții au distrus casa, iar sportivul s-a asigurat că acest lucru nu se va mai întâmpla, acesta a luat o decizie care i-a surprins pe mulți.

Ceea ce i-a uimit pe oameni este faptul că Gică Hagi a decis ca în casa părintească să se mute o familie fără prea multe posibilități formată dintr-o mamă și cinci copii, pentru a avea grijă de gospodărie.

La o distanță de câțiva ani, femeia s-a mutat, iar în casă a rămas unul dintre băieții acesteia alături de familia pe care și-a format-o, îngrijind casa la fel de bine așa cum a făcut-o și până atunci.

Citește și: Meciul România - Slovacia, o victorie pentru tricolori la Campionatul European de polo masculin. Când e următoarea confruntare

În anul 2005, Gică Hagi a mers în satul Săcele pentru a le arăta celor doi copii ai săi unde a copilărit și unde a început povestea vieții sale.

„A fost o perioadă foarte frumoasă. Am ţinut să-i duc acolo şi pe copiii mei când au crescut. Au văzut toate animalele, erau încântaţi! Eu am crescut cu toate animalele acestea şi am crescut bine! În aer liber, afară. Dezvoltarea unui copil e mult mai bună afară decât în casă” a mai precizat sportivul la acea vreme.

Citește și: Meciul României cu Turcia pentru locul 13 la Campionatul European de polo feminin s-a văzut în AntenaPLAY. Care a fost scorul