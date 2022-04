Gigi Becali, gest uimitor pe Aeroportul Otopeni. Cum a reacționat când un bărbat i-a cerut să facă o poză împreună

Gigi Becali s-a retras în ultima perioadă din viața publică, dar nu a uitat de vechile obiceiuri. Latifundiarul din Pipera este cunoscut pentru generozitatea sa, de care a dat dovadă încă o dată.

Patronul FCSB a decis să plece din țară pentru câteva zile cu destinația Muntele Athos, Grecia. În timp ce se afla pe Aeroportul Otopeni, chiar înainte de a decola, a fost abordat de un admirator care i-a cerut să facă o poză cu el.

Îmbrăcat lejer, într-un trening negru și cu o căciulă de aceeași culoare, acesta a fost aproape de nerecunoscut. Latifundiarul s-a afișat cu un look departe de imaginea impecabilă cu care ne-a obișnuit, iar hainele strălucitoare au fost înlocuite cu unele mai comode.

Cum a reacționat Gigi Becali față de un bărbat care i-a cerut să facă o poză împreună

Gigi Becali a acceptat bucuros rugămintea unui fan de a face o fotografie, însă ce a urmat l-a uimit chiar și pe admiratorul său, pe nume Marius.

„L-am întrebat: „tăticu', fac şi eu o poză cu tine?” Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el şi m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii şi când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul şi mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei”, a povestit Marius.

„Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el şi nu îl recunoşteau. Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulţi oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reţinere”, a mai adăugat acesta.

Gigi Becali ar vrea să se călugărească

În ultima perioadă, miliardarul s-a retras din viața publică. El a renunțat la aparițiile sale spumoase care odată făceau deliciul publicului și se apropie din ce în ce mai mult de credință.

Patronul FCSB, în vârstă de 63 de ani, a declarat în nenumărate rânduri că își dorește să se refugieze la o mănăstire. El vrea să vorbească în continuare cu oamenii, dar să nu mai aibă parte de ispitele cotidiene.

Gigi Becali a mai mărturisit că își construiește un adăpost în inima munților, în localitate Comanca, județul Vâlcea, unde să se retragă în viitor.

Cu toate acestea, patronul clubului de fotbal nu exclude nici posibilitatea de a se călugări. El a declarat, în urmă cu câteva luni, că și-ar dori asta, deși soția și fetele lui nu sunt de acord.

„Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire peste vreo 10 ani. Nu ştiu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele şi soţia nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. În plus, poţi să ştii ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează şi el şi nu ştii cum îţi schimbă planurile… Eu zic acum aşa, dar cine ştie ce o să fie peste 10 ani. Aş vrea să las totul în regulă şi să mă duc acolo. E un loc frumos, liniştit… Şi aş vrea să stau de vorbă cu oamenii. E greu ce vreau, dar nu imposibil”, a spus Gigi Becali, citat de Adevărul.ro.

