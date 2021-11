Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit. Cei doi au un copil mic împreună, dar nu pot depăși neînțelegerile. Care este motivul

Gigi Hadid și Zayn Malik s-au declarat oficial un cuplu, prima dată, la sfârșitul anului 2015, după despărțirea modelului de Joe Jonas și atunci când artistul de la One Direction și-a încheiat logodna cu Perrie Edwards, de la Little Mix.

Gigi Hadid și Zayn Malik, o relație marcată de un șir nesfârșit de împăcări și despărțiri

Un an mai târziu, Malik a dat detalii despre întânirile lor amicale în revista ES, spunând că s-au văzut prima dată în noiembrie 2015 la o petrecere Victoria’s Secret unde a recunoscut-o imediat. A invitat-o ​​să iasă și au petrecut prima lor întâlnire la restaurantul Gemma al Hotelului Bowery din New York.

„Este o femeie foarte inteligentă”, a spus el atunci. „Știe să-și poarte singură de grijă. E destul de elegantă și nu este arogantă în niciun fel. Ea este increzatoare!”, potrivit pagesix.

O lună mai târziu, fostul cântăreț de la One Direction a confirmat relația, postând o fotografie alb-negru cu ei doi, în timpul unei îmbrățișări.

În 2017, cuplul s-a despărțit oficial, ambii confirmând separarea prin declarații pe rețelele de socializare. „Gigi și cu mine am avut o relație incredibilă și distractivă și am mult respect și admirație pentru Gigi”, a scris Malik pe Twitter atunci. „Ea are un suflet incredibil. Sunt recunoscător tuturor fanilor noștri pentru că au respectat această decizie dificilă și confidențialitatea noastră în acest moment. Ne-am fi dori ca această știre să fi venit mai întâi de la noi” .

Gigi scria la acea vreme: „Declarațiile despre despărțire par adesea impersonale pentru că nu există într-adevăr nicio modalitate de a exprima în cuvinte ceea ce doi oameni experimentează împreună de-a lungul a câțiva ani... nu numai în relație, ci și în viață în general”, a scris Hadid.

„Sunt mereu recunoscătoare pentru dragostea, timpul și lecțiile de viață pe care Z și cu mine le-am împărtășit. Nu vreau altceva decât ce este mai bun pentru el și voi continua să-l susțin ca un prieten pentru care am un respect imens și dragoste. În ceea ce privește viitorul, orice ar fi menit să fie va fi întotdeauna. xG.”

Un an mai târziu au apărut zvonuri că cei oi s-au împăcat. Ei au fost surprinși de paparazii de mai multe ori în timp ce se sărutau. Cu toate acestea ei susțineau că sunt încă prieteni.

Cei doi au decșarat ai apoi că formează din nou un cuplu. Desigur, că până în 2021, cei doi s-au mai despărțit.

Până la jumătatea lunii ianuarie 2020, cuplul părea să fie din nou împreună, deoarece perechea a avut două întâlniri într-un weekend, inclusiv una pentru a sărbători ziua de naștere a lui Malik. Nu numai că ceo doi a sărbătorit împreună cea de-a 25-a naștere a lui Hadid în timp ce se afla în carantină, dar a anunțat și că vor aștepta un copil.

Malik a confirmat nașterea fiicei sale, Khai Hadid Malik, la sfârșitul lunii septembrie 2020, printr-o postare pe Instagram dedicată nou-născutului. „Fetita noastră este aici, sănătoasă și frumoasă”, a început el. „A încerca să exprim în cuvinte cum mă simt acum ar fi o sarcină imposibilă. Dragostea pe care o simt pentru acest om minuscul este dincolo de înțelegerea mea. Recunoscător că o cunosc, mândru că o numesc a mea și recunoscător pentru viața pe care o vom avea împreună”.

Iată însă că la doar un an de la venirea pe lume a fetiței sale, cei doi s-au despărțit din cauză că mama tinerei fete îl acuză pe fostul cântăreț de la One Direction că ar fi agresat-o fizic, nu o dată, ci de mai multe ori.

Gigi a lăsat, de asemenea, o declarație prin reprezentantul ei, prin care subliniază că are nevoie de liniște și intimitate îna cest timp: „Gigi se concentrează numai pe ce este mai bun pentru Khai. Ea cere intimitate în acest timp”.

