Gina Pistol, escapadă romantică înainte de nuntă! „Am obosit de la atâtea pregătiri” Ce destinație a ales

În toiul pregătirilor de nuntă, Gina Pistol și partenerul ei, Smiley, au decis să pregătescă o escapadă romantică în doi, într-o destinație specială. Cei doi viitori miri urmează să ajungă în fața altarului în câteva zile, astfel că înainte de marele eveniment au simțit nevoia de puțină relaxare și timp petrecut împreună.

Citește și: Gina Pistol a luat o pauză de la pregătirile de nuntă și i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă lui Smiley. Ce i-a spus

Gina Pistol și Smiley, escapadă romantică înainte de nuntă. Ce imagini au publicat din vacanță

Gina Pistol și Smiley au ales Londra drept locație de vacanță, iar cuplul a împărtășit și cu admiratorii lor câteva imagini din mica lor escapadă. În cadrul unui filmuleț, Smiley a mărturisit, cu un ton glumeț, că este „obosit” de la atâtea pregătiri pentru marele eveniment, așa că, o vacanță a fost mai mult decât binevenită. Cei doi și-au ținut la curent urmăritorii cu locurile pe care le-au vizitat.

Având în vedere că mai este doar puțin până când își vor uni destinele, artistul a glumit și pe seama preparatelor pe care le-a gustat în vacanță, căci, după cum a explicat chiar el, trebuie să se mențină în formă pentru ziua în care va îmbrăca costumul de ginere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am obosit de la atâtea pregătiri de nuntă, așa că am luat-o pe viitoarea mea nevastă și am plecat un pic la Londra, ca să mai schimbăm puțin atmosfera. Am împachetat light, am și înfășurat bagajele și ne-am luat zborul. Londra ne-a întâmpinat cu căldură la propriu, soare și voie bună.

Ne-am cazat undeva în Shoreditch, aproape de studio într-o cameră destul de spațioasă după standardele londoneze și am plecat repede la masă, că nu mâncaserăm nimic toată ziua. Am mâncat foarte bine împreună cu prietenii noștri. Evident, eu am mâncat doar salată, că trebuie să încap în costumul de ginere, apoi am mers cu metroul până la Piccadilly Circus, să ne plimbăm un pic”, a povestit Smiley, într-un videoclip postat pe TikTok, spre amuzamentul admiratorilor săi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cum arată vila luxoasă în care locuiește Gina Pistol. Câte camere are locuința și cât de frumos este dormitorul micuței Josephine!

Gina Pistol, apel către fani. Ce a rugat-o fetița ei să îi aducă din vacanță

Pentru un plus de intimitate, Gina Pistol și Smiley au plecat în vacanță în formulă de doi, însă nu înainte de a-i promite micuței lor, Josephine, că va primi un cadou special. Prezentatoarea TV a dezvăluit de curând ce rugăminte a avut fetița ei și le-a cerut totodată ajutorul admiratorilor săi pentru a găsi darul cu pricina.

„Misiunea” nu a fost una deloc ușoară, fiind vorba despre un album foto sau de o carte cu Michael Jackson. Se pare că Josephine este mare fană, după ce a fost filmată de curând dansând pe muzica artistului.

„Fiți atenți. Am o mare rugăminte la voi. Dacă sunteți prin Londra sau știți prin Londra un magazin în care să pot găsi un album foto, o carte sau orice revistă cu poze cu Michael Jackson, anunțați-mă, vă rog, pentru că eu când am plecat de acasă am întrebat-o pe Josephine ce își dorește. Mi-a spus că vrea o cărticică cu Michael și trebuie să îi găsesc copilului cărticică cu Michael Jackson. Deci unde găsesc așa ceva în Londra? Mulțumesc pentru ajutor”, a povestit Gina Pistol, pe Instagram.

Au început battle-urile Chefi la cuțite | Sezonul 11. Vezi episoadele integrale în AntenaPLAY!