Gina Pistol, imagine de pus în ramă cu micuța Josephine. Cum și-a fotografiat vedeta fiica

Gina Pistol și partenerul ei, Smiley, imortalizează ori de câte ori au ocazia cele mai emoționante momente cu fetița lor, Josephine, pe conturile personale de socializare. Cei doi petrec mult timp în compania celei mici, iar Gina a publicat de curând o nouă imagine care i-a înduioșat pe admiratorii săi.

Gina Pistol, surprinsă într-o ipostază emoționantă alături de fetița ei, Josephine

Îndrăgita prezentatoare de la „Chefi la cuțite” a fost surprinsă în timp ce își ținea micuța în brațe și o pupa pe frunte drăgăstos, iar momentul cu adevărat special mamă-fiică i-a surprins în mod plăcut pe internauți. Nu mai este un secret faptul că Gina Pistol a decis să nu dezvăluie chipul fetiței ei în mediul online, însă acest lucru nu o împiedică să își fotografieze micuța în cele mai amuzante sau drăguțe ipostaze.

În cele mai multe dintre imagini, Josephine apare stând cu spatele, iar nici de această dată nu a fost încălcată „regula”. Cu toate acestea, fotografia a fost realizată ceva mai de aproape, astfel că urmăritorii virtuali ai vedetei TV au putut observa părul bălai al fetiței Ginei.

De când a devenit mămică pentru prima oară, viața Ginei Pistol s-a schimbat radical, iar prezentatoarea Antenei 1 a vorbit de curând despre noul rol pe care l-a îmbrățișat.

Cum este Gina Pistol în rolul de mămică

Deși a recunoscut că există și momente grele atunci când ești mamă, Gina nu ar schimba acest statut pentru nimic în lume.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel.

Cu toate astea, fetița mea crește și totul e în regulă, e în etapa de-a bușilea. Îmi citește gândurile și când mă gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, dezvăluia Gina Pistol în urmă cu ceva vreme, la Observator.

Gina Pistol a explicat totodată că decizia de a nu publica imagini cu chipul fiicei ei este una personală, însă nu îi judecă pe părinții care aleg să facă acest lucru. Prezentatoarea TV a explicat că a luat această hotărâre din dorința de a o proteja pe Josephine de energia negativă de pe internet.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toata energia asta dubioasa de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a scris Gina Pistol pe contul său de Instagram.

Cu cine seamănă Josephine cel mai mult

Cu toate acestea, unii fani au fost extrem de curioși cu cine seamănă micuța, astfel că prezentatoarea TV a încercat să le dezvăluie acestora cum arată Josephine.

„Nu ne dăm seama. Unii zic că seamănă cu Andrei (Smiley n.r), eu zic că seamănă cu mine. Bine, îmi doresc foarte mult să fi luat tot ce e mai bun și mai frumos de la amândoi. Ce pot să vă spun sigur este că e foarte expresivă. Și cred că o să devină o fetiță foarte simpatică și haioasă. Este foarte expresivă. Are ochii gri. Sunt încă gri. Mai deschis. S-au mai deschis acum”, a mărturisit Gina Pistol, în urmă cu ceva vreme.

