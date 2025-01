Cătălin Botezatu dezvăluie cum se comportă Mr. Pink cu Monica Gabor. Ce l-a luat prin surprindere pe creatorul de modă

Cătălin Botezatu, declarații neașteptate cu privire la relația Monicăi Gabor cu Mr. Pink! „Nu vreau să dau în nimeni pentru că...”. Iată ce a mărturisit!

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, a devenit mămică pentru a doua oară la vârsta de 37 de ani alături de actualul său soț, Mr. Pink.

Deși până la acest moment cei doi au ales să păstreze încă discreția cu privire la acest aspect, mai multe persoane au confirmat nașterea fiului lor care ar fi avut loc în urmă cu aproximativ 6 luni, iar printre aceștia se numără și Irinel Columbeanu.

Iată ce spune creatorul de modă Cătălin Botezatu despre relația celor doi și cum vede situația fostul soț al Monicăi Gabor!

Cătălin Botezatu dezvăluie cum se comporta Mr. Pink cu Monica Gabor. Ce l-a luat prin surprindere pe creatorul de modă

În urmă cu ceva timp, Cătălin Botezatu a avut ocazia de a-i vizita pe Mr. Pink și pe Monica Gabor în Beverly Hills, iar acum a vorbit pentru prima dată depre relația celor doi.

Se pare că designer-ul vestimentar a rămas chiar impresionat de comportamentul omului de afaceri de origine chineză vizavi de Monica Gabor după ce acesta s-a arătat a fi extrem de tandru și iubitor, dând de înțeles că relația lor este perfectă.

„Atunci când eu am mers la ei prima dată, în Beverly Hills, a fost o surpriză pentru mine să îl cunosc pe Mr. Pink și să văd cât de fericiți sunt și cât de mult se iubesc. Efectiv, îi purta o grijă exagerată, aș putea spune, iar ea era extrem de tandră, extrem de caldă, zâmbitoare, așa cum în ultimii ani în România și nu vreau să dau în nimeni pentru că am prieteni și aici, nu mai era.

Ei bine, alături de el am văzut-o pe Monica înfloritoare, Monica liniștită, foarte tare (…) Și atunci când m-am întors am zis că Dumnezeu are grijă de oameni și Dumnezeu lucrează prin alți oameni pentru a-i face fericiți, iar Monicăi asta i s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Botezatu, la Antena Stars.

Potrivit informațiilor oferite de directorul azilului din Ghermănești la care este cazat Irinel Columbeanu, fostul milionar ar fi știut încă de anul trecut faptul că Monica Gabor a devenit din nou mămică.

„Pentru Irinel nu este un secret. El știa încă de anul trecut că Monica a născut un băiat, aflase de la fostul lor naș de cununie. Mi-a și zis: «Mă bucur mult pentru Irinuca, fiica noastră, că acum are și un frățior». Dar și pentru Monica mi-a spus că se bucură, că o duce bine în America, lângă Mr. Pink, pe care, de altfel, l-a și cunoscut personal, în vizita lui peste Ocean.

Anul trecut, Irinuca a revenit singură în țară, ca să-și revadă tatăl, tocmai pentru că Monica tocmai devenise mămică. Bebelușul cred că are acum vreo 5-6 luni”, a fost declarația pe care a făcut-o acesta pentru Click!.

