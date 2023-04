Gina Pistol și Smiley anunță că se căsătoresc. Cum a cerut-o în căsătorie și ce rol a avut micuța Josephine

De pe “banca mărturisirilor” pe care în urmă cu 2 ani și jumătate dezvăluiau că vor deveni părinți, Gina Pistol și Smiley anunța că vor deveni soț și soție.

Gina Pistol și Smiley anunță că se căsătoresc

Gina Pistol și Smiley anunță că s-au logodit și că micuța Josephine a avut un rol important în cadrul cererii.

“Este firesc să primiți vestea aceasta de la noi, înainte să citiți în presă sau să o auziți de la alții.

Dacă tot există această bancă în curtea casei noastre pe care ne-am așezat acum 2 ani și jumătate și am anunțat că vom fi părinți, ne-am gândit să o folosim din nou și când vă spunem că vom deveni soț și soție, pentru că este un moment la fel de important pentru noi pe care ne dorim să-l împărțim cu voi.”, își explică Smiley decizia.

Smiley: ”Am trimis deja invitațiile la nuntă”. Când are loc nunta

”Noi deja am trimis invitații la nuntă, este un eveniment pe care noi nu îl ținem secret. Ne dorim să aflați de la noi detaliile acestei căsătorii”, a declarat Smiley în clipul postat de ei pe contul de Youtube.

Luna viitoare, în mai, are lor nunta, au spus cei doi. ”Și e al naibi de greu.”, a zis Gina. Smiley a explicat că se fac pregătiri intense.

”E un moment pe care ne dorim să-l marcăm alături de prieteni și de oamenii care ne sunt altături de o grămadă de vreme în viață și care știm că se bucură pentru noi. Pentru noi e cununia religioasă și petrecerea alături de oamenii ăștia”, a mai spus cântărețul.

Cuplul vrea să aibă și o lună de miere: ”Nu o să fie o nuntă mare. Nu e un eveniment mare sau monden”.

Cum a cerut-o Smiley în căsătorie pe Gina Pistol

Gina Pistol a povestit momentul emoționant în care a spus marele ”DA”. Se întâmpla când pregăteau baia micuței Josephine. Nașa lor a fost cea care l-a ajutat pe Smiley să aleagă inelul de logodnă.

„Era într-o seară normală de familie noi 3. Pregăteam baia fiicei noastre. Spălam cada și eram cu mâinile pline de spumă. Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat să vin puțin. Am venit cu mâinile pline de spumă și am întrebat <<ce este?>>.

Mă uitam la ei, Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să zică ceva, dar nu l-am auzit. N-am auzit începutul pentru că o vedeam pe Josephine cum rodea cutia. Josephine râdea la o cutie, eu cu mâinile pline de spume, Andrei zicea ceva și l-am văzut emoționat. N-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, este varianta Ginei de poveste.

Iubitul prezentoarei TV a continuat: "Nu-mi imaginam niciodată că Gina va fi plină de spume, cu mâinile ude la propriu atunci când o voi cere în căsătorie. Am crezut că ea îmi soarbe fiecare cuvânt că m-am pregătit, adică mi-am gândit exact cum o formulez, ce zic, exact ca pe o piesă... "

Artistul a afirmat că se gândea să pregătească o cerere romantică, cu artificii, dar s-a gândit că trebuie să fie un moment al lor: ”Noi suntem doi oameni normali, care au o viață normală, mi s-a părut că cererea în căsătorie trebuie să fie normală, trebuie să fie la noi în casă, împreună cu fiica noastră, să fim toți trei în casă”.

Gina a fost curioasă să afle dacă tatăl fiice sale a umblat toată ziua cu inelul după el, iar el a asigurat-o că l-a avut ascuns bine în casă.

Cererea în căsătorie a avut loc în urmă cu câteva luni, când Josephine avea 8-9 luni. ”A fost în decembrie, acum un an jumătate”, a zis Smiley.

”Pe 22 decembrie”, a completat frumoasa prezentatoare. Inelul este făcut pe comandă și piatra este diamant. Familia a aflat de Crăciun. ”Toată lumea a fost pe bucurie. Nu a venit ca o surpriză pentru nimeni, noi ne comportam de ceva vreme ca o familie. A fost doar așa, oficializarea a ceva ce exista deja”, a mai explicat bărbatul.

Gina Pistol, declarație de dragoste pentru Smiley chiar în timp ce anunțau cununia

În timp ce Smiley spunea că femeia este cea care alege, Gina Pistol l-a asigurat că ea știa că el e alesul încă de dinainte de a se cunoaște.

”Eu știam de dinainte să fim împreună că tu o să fii... Nu știu, ceva din mine mi-a spus lucrul ăsta”, a zis blondina.

Nici partenerul ei nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a spus ce calități l-a atras la femeia care l-a făcut tată.

”Noi ne potrivim în foarte multe aspecte. Eu cred că pentru iubire, trebuie să fie și potrivire. Eu cred că e important să ne potrivim ca viață, ca și caractere, gusturi, umor. Am regăsit foarte multe din lucrurile care mă fac pe mine fericit, care îmi dau liniște, pace. Îmi dă putere, curaj, motivația de care am nevoie și nu știu, am regăsit la Gina... Nu e ca și cum căutam ceva anume, dar am realizat că asta căutam”, a zis și Smiley.

Vorbind despre legătura lor, Gina a povestit că povestea lor de dragoste a fost construită. Ea spune că ambii au fost nevoiți să lucreze la ei și că a învățat ce este răbdarea. Însă lucrurile nu au fost neapărat ușoare.

”Au fost momente la început când îmi venea să fug mâncând pământul pentru că trebuie să ai multă răbdare cu Andrei. Lipsea mult de acasă și trebuia să înțeleg și partea asta a lui. Ceva din mine îmi spunea învață să ai răbdare”, a mai explicat vedeta.

