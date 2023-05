Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit! Imagini superbe de la nuntă. Cum a arătat prezentatoarea în rochie de mireasă

Gina Pistol a strălucit sub ochii nuntașilor. Frumoasa prezentatoare de la Chefi la Cuțite a purtat o rochie spectaculoasă de mireasă în ziua nunții sale cu Smiley.

Gina Pistol a radiat de fericire în ziua cea mare. Ea și Smiley au decis să-și unească destinele pe 27 mai 2023.

Cum au arătat Gina Pistol și Smiley în ziua nunții

Gina Pistol și Smiley au fost niște miri atipici, purtând ținute inedite în ziua cea mare. Cei doi și-au ținut fanii la curent în privința evenimentului și au publicat pe rețelele sociale imgini cu ei după cununia civilă.

„DA!”, a scris Smiley în dreptul fotografiilor publicate pe Instagram.

Prezentatoarea TV a povestit anterior că pentru ziua nunții are pregătite două rochii, ceea ce înseamnă că la petrecere Gina Pistol se va schimba într-o ținută mai lejeră.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Pe 27 mai 2023 părinții micuței Josephine au decis să-și oficializeze povestea de dragoste.

„Voi avea două rochii. Una de mireasă pe care o să o port la cununia civilă, religioasă și în prima parte a petrecerii, după care o să am una de petrcere. Voiam ceva să-mi fie foarte confortabil, să pot purta ciocate, că nu pot rezista toată ziua pe tocuri. (…)

Mi-a plăcut mie rochia de mireasă a unei prietene, mi-a plăcut materialul foarte mult și după ce m-am dus la ea, mi-a luat măsurile, tot, nu s-a mai găsit materialul acela pe care-l voiam eu. Așa de supărată am fost, am fost tare amărâtă. După nu știu ce a făcut sau cum, dar a găsit un material asemănător, seamănă 80-90%.

Văzusem rochia pe Pinterest și am zis: „Doamne, dacă vreodată o să mă mărit, asta o să fie rochia mea”. După ce a venit cererea în căsătorie, ce credeți, m-am apucat să caut rochia. Nu scria nimic la ea, nu o găseam. O seară întreagă am stat și am găsit-o până la urmă. Acum am dus-o la ajustare”, a povestit recent Gina Pistol.

Gina și Smiley au anunțat într-un videoclip realizat pe aceeași “bancă a mărturisirilor” pe care au spus că vor deveni părinți că se căsătoresc în luna mai 2023:

”E un moment pe care ne dorim să-l marcăm alături de prieteni și de oamenii care ne sunt altături de o grămadă de vreme în viață și care știm că se bucură pentru noi. Pentru noi e cununia religioasă și petrecerea alături de oamenii ăștia”, a mai spus cântărețul.

Cuplul vrea să aibă și o lună de miere: ”Nu o să fie o nuntă mare. Nu e un eveniment mare sau monden”.

Gina Pistol și Smiley au povestit cum a fost momentul cererii în căsătorie.

„Era într-o seară normală de familie noi 3. Pregăteam baia fiicei noastre. Spălam cada și eram cu mâinile pline de spumă. Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat să vin puțin. Am venit cu mâinile pline de spumă și am întrebat <<ce este?>>.

Mă uitam la ei, Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să zică ceva, dar nu l-am auzit. N-am auzit începutul pentru că o vedeam pe Josephine cum rodea cutia. Josephine râdea la o cutie, eu cu mâinile pline de spume, Andrei zicea ceva și l-am văzut emoționat. N-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față”, este varianta Ginei de poveste.

Smiley a continuat: "Nu-mi imaginam niciodată că Gina va fi plină de spume, cu mâinile ude la propriu atunci când o voi cere în căsătorie. Am crezut că ea îmi soarbe fiecare cuvânt că m-am pregătit, adică mi-am gândit exact cum o formulez, ce zic, exact ca pe o piesă... "

Gina Pistol a spus că va purta două rochii de mireasă la nunta sa, însă doar pe una dintre ele a arătat-o puțin în mediul online. Cât despre locația aleasă, cei doi au ales să facă petrecerea de nuntă la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste.

