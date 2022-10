Hilary Swank este însărcinată la 48 de ani, cu gemeni. Cum a reușit actrița să își țină sarcina ascunsă față de echipa de filmare

Hilary Swank, actrița din „The Next Karate Kid”, este însărcinată cu gemeni. Marele anunț este cu atât mai important cu cât este prima sarcină a vedetei de 48 de ani, fiind totodată și prima dată când soțul ei va deveni tată, potrivit news.ro. Cum a reușit actrița să țină ascuns secretul.

Hilary Swank a făcut anunțul miercuri, în emsiunea „Good Morning America", potrivit Spynews. Actrița era invitată în emisiune pentru a-și promova serialul „Alaska Daily”. Însă, intervenția s-a transformat într-un moment emoționant în care a dat vestea cea mare prezentatorilor și lumii întregi.

.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!



