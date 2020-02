Hollywood-ul îl omagiază pe Kirk Douglas, unul dintre actorii emblematici ai vremurilor lui

După ce actorul Michael Douglas, unul dintre fiii lui, a anunţat pe Instagram decesul lui Kirk Douglas, vedetele de la Hollywood au început să transmită mesaje de condoleanţe şi omagiere.

Cunoscut din filme ca „Spartacus”, „Paths of Glory”, „Ace in the Hole” şi „Out of the Past”, dar şi ca important actor de teatru, Kirk Douglas a fost unul dintre ultimii reprezentanţi ai epocii de aur a Hollywood-ului. Pe lângă rolurile interpretate, a fost activist politic, scriitor şi filantrop.

Catherine-Zeta Jones, soţia lui Michael Douglas, a publicat o imagine în care apare împreună cu Kirk: „Te voi iubi pentru tot restul vieţii mele. Deja mi-e dor de tine. Somn uşor...”

Regizorul Steven Spielberg a transmis: „Kirk şi-a păstrat farmecul de star de cinema până la finalul vieţii lui minunate şi sunt onorat să fi fost o mică parte din ultimii lui 45 de ani. Îmi vor lipsi notele lui făcute de mână, scrisorile şi sfaturile părinteşti, iar înţelepciunea şi curajul lui sunt suficiente pentru a mă inspira în restul muncii mele”.