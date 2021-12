Horoscop. Cinci zodii care vor avea noroc cu carul în 2022. De Revelion se varsă energia bună peste ei

Este un an karmic, însă pentru cei care nu mai au de plătit nicio poliță din trecut și au fost buni de-a lungul timpului, lucrurile se vor schimba acest an și vor culege karmic roadele faptelor lor. Așa va fi mereu, fiecare an vine cu încercări și cu răsplata fiecărui gest. Așa că dacă ai trecut prin clipe grele și ai încercat să schimbi ceea ce a fost greșit, anul acesta vei fi un fericit!

Cinci zodii vor fi norocoase în anul 2022

Cinci zodii sunt alese de Univers pentru a primit energie bună și pe măsura mărinimii lor. Iată care sunt nativii asupra cărora de Revelion se va vărsa carul cu noroc.

Horoscopul anului 2022 pentru Taur

Anul Nou se va dovedi a fi bun pentru nativii Taur. Vor exista o mulțime de oportuntăți pentru locuri de muncă, dar și pentru avansarea în carieră de data aceasta. Trebuie doar să ai grijă cui oferi sprijin pe parcurs, pentru că nu toți sunt dornici să-l primească.

Horoscopul anului 2022 pentru Leu

Anul Nou dă numeroase semne de bun augur pentru Leu. Nativul va avea parte de foarte multe avantaje, mult succes în carieră și în afaceri. Noile deschideri din Noul An îi vor duce până în punctul în care vor deveni creatorii propriei fericiri, potrivit india.com.

Horoscopul anului 2022 pentru Balanță

Anul care vine poate aduce numeroase deschideri pentru persoanele aflate în zodia Balanță. De data aceasta se ivesc ocazii pentru a atinge “marele succes” al vieții tale. Trebuie doar să fii atent, să lași deoparte gelozia și să te focusezi pe ce spune sufletul tău, nu pe ce spune lumea.

Horoscopul anului 2022 pentru Scorpion

Anul 2022 dă semne că va fi cu adevărat bun pentru Scoprioni. De data aceasta poți obține un mare succes în domeniul carierei, ba chiar poți obține jobul de vis. Trebuie doar să fii mereu smerit și să primești tot ce ți se dă ca pe o răsplată a muncii tale și a tuturor evenimentelor dificile prin care ai trecut de-a lungul anilor. Mereu trebuie să ții cont că fiecare an va avea karma sa, care se va întoarce pe măsura faptelor. Fii bun și te vei bucura de bine!

Horoscopul anului 2022 pentru Capricorn

Vei obține rezultate grozave în anul 2022. Noul An va fi cu adevărat de bun augur pentru tine. Nativii din această zodie se vor bucura de succes pe toate planurile. dar trebuie să fie atenți și la cât muncesc! Dacă se vor epuiza și vor neglija sănătatea, lucrurile se vor dezechilibra pe toate planurile.





