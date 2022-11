Iancu Sterp se căsătorește cu Denisa Coțolan. Bărbatul de 24 de ani a făcut anunțul: "Am tot evitat să mă însor, dar..."

Iancu și Denisa trăiesc o frumoasă poveste de iubire încă din adolescență. Cei doi s-au cunoscut în liceu și de atunci au ales să își croiască un drum împreună. Chiar dacă la un moment dat neînțelegerile și-au făcut loc în relația celor doi și au fost despărțiți, la ceva timp destinul i-a adus în același punct, de acolo pornind la drum cu iubire și devotament până în ziua de azi.

Iancu Sterp și Denisa sunt la un pas de a-și uni destinele: "Ce să zic, am tot evitat să mă însor, dar acum chiar nu mai dau înapoi"

Relația lor este expusă publicului! Prin intermediul rețelelor de socializare, bărbatul publică imagini cu partenera lui și nu ezită să o laude în fața prietenilor virtual. De curând, acesta a publicat un Story cu masa pe care iubita lui, Denisa, a pregătit-o și a mărturisit: „Eu nu mai am cuvinte. Ce să zic, am tot evitat să mă însor, dar acum chiar nu mai dau înapoi. Priviți ce gospodină desăvârșită”, a mărturisit Iancu Sterp pe InstaStory.

Citește și: Iancu Sterp își face debutul în actorie. În ce rol va juca fratele lui Culiță Sterp în noua peliculă cinematografică

Cei doi sunt împreună de opt ani: „E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a spus Iancu Sterp pe un canal de YouTube.

Citește și: Iancu Sterp a împlinit 24 de ani. Ce i-au transmis surorile și fratele lui, Culiță Sterp: „Suntem uniți orice ar fi!”

Nea Marin si Anca Serea, in episodul nou Stand-Up Revolution. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.