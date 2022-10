Iancu Sterp a împlinit 24 de ani. Ce i-au transmis surorile și fratele lui, Culiță Sterp: „Suntem uniți orice ar fi!”

Luptătorul și-a sărbătorit ziua de naștere pe data de 28 octombrie, cu trei zile după ce fratele său, Culiță Sterp, a împlinit 30 de ani.

Iancu Sterp, fratele lui Culiță Sterp,a împlinit 24 de ani. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere

Iancu Sterp provine dintr-o familie cu încă un frate și două surori. În mediul online, cu toții se afișează împreună, semn că relațiile dintre ei sunt extrem de solide. Atât mama lor Geta, cât și Culiță și cele două surori au vrut neapărat să-i arate cât de mult îl iubesc. Cu atât mai mult, iubita lui Iancu Sterp, Denisa, i-a arătat cât de mult înseamnă el pentru ea.

Iancu Sterp nu și-a dorit să aibă o petrecere extravagantă, așa cum a avut fratele său, Culiță, care a aruncat cu bani la lăutari.

Cum vremea a fost extrem de plăcută, tânărul a ales să petreacă la un grătar, alături de iubita lui și de prieteni apropiați. Pe rețelele sociale, membrii familiei i-au transmis mesaje emoționante, care l-au copleșit pe Iancu Sterp.

„La mulți ani, dagă! Dumnezeu să iți binecuvânteze toate zilele vieții. Sunt mândră de copilul care a devenit bărbat! Te iubesc nespus de mult! Încă de când Iancu era mic, noi îl alintam ‘dagă’, prescurtarea de la ‘dragă’, dar fiind mic și drăgălaș, noi îi spuneam ‘dagă’.

Ce repede trec anii, dar mă bucur că trec cu folos. Iar noi suntem apropiați, dacă are unul, avem toți. Suntem sănătoși, uniți și unul lângă altul orice ar fi. Te iubesc și sunt mândră de tine, frate, orice ar fi!", a scris Geta Sterp în dreptul unei fotografii din copilărie.

Culiță Sterp a postat un filmuleț în care apare fiul lui, Milan, și mama Geta.

„La mulți ani, Iancu! Te iubim mult, să fii cuminte!”, se aude în clipul postat pe InstaStory.

Fratele lui Iancu, Culiță Sterp, a împlinit 30 de ani. Motivul pentru care a fost trist de ziua lui de naștere

Culiță Sterp a avut o petrecere de neuitat alături de cei dragi, cum ar fi familia, colegii de breaslă și prietenii apropiați. I-au cântat artiști de renume de la noi, iar atmosfera a fost una cât se poate de plăcută. Chiar dacă a împlinit vârsta de 30 de ani, el le-a mărturisit fanilor de pe rețelele sociale motivul pentru care se simte trist.

„Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru urări. Mă și bucur și parcă sunt și trist. Nu-mi vine să cred cum au trecut 30 de ani, când te gândești, numai să-i numeri e greu. Bine, că nu mă simt eu ca la 30 de ani, mă simt ca la 20, dacă-i vorba.

Parcă niciodată în viața mea nu am avut o stare ca și acum. Să am două sentimente în același timp: mă și bucur, și mă și întristez. Nu-mi vine să cred, am făcut 30 de ani. Of, viață, unde te duci? Mai stai!", a transmis Culiță Sterp, pe contul personal de Instagram.

