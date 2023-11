Iancu Sterp si-a cerut iubita în căsătorie după ce a fost bătut de George, fosta ispită de la Insula Iubirii, la gala RXF

Iancu Sterp și-a cerut în căsătorie iubita la gala RXF, după ce a pierdut lupta cu George Zănoagă, sportivul și fostul concurent de la Insula Iubirii. Nimeni din sala nu s-a așteptat la gestul lui Iancu. Iată cum a decurs întreg momentul și ce implicare a avut mama Geta, care, desigur, nu a lipsit în seara respectivă.

Iancu Sterp a făcut pasul cel mare în seara de 1 noiembrie, după o luptă grea cu sportivul și luptătorul George Zănoagă. Deși fiul mamei Geta s-a remarcat ca fiind unul dintre cei mai buni luptători ai galei, învingând mulți concurenți, a pierdut centura în fața fostului concurent de la Insula Iubirii, care s-a antrenat ani mulți și a făcut performanță în astfel de sport.

Momentul de final a fost dublat de emoția celor două întâmplări: pierderea luptei și cererea în căsătorie. Ca într-o oglindă, momentul lui Iancu Sterp pare să ilustreze perfect ideea potrivit căreia, atunci când pierzi o luptă, vei câștiga cu siguranță o alta, dar în cazul său a câștigat inima iubitei sale pentru o veșnicie, Denisa spunând marele DA fără să ezite o secundă.

Iancu Sterp a cerut-o pe Denisa în căsătorie, după ce a pierdut meciul RXF. Mama Geta a venit cu un mare buchet de flori pe scenă

„Am un câștig mult mai mare, și anume femeia vieții mele, Denisa, cu care vreau să-mi împart toată viața de acum încolo. Vrei să fii soția mea?”, a ținut să spună Iancu, potrivit CanCan.ro.

Mama Geta nu a putut lipsi la una dintre cele mai frumoase întâmplări din viața copiilor săi. Așa cum i-a obișnuit pe toți, să le fie alături în cele mai importante momente care le marchează viața, mama Geta a fost prezentă la meciul fiului său, ca mai apoi să fie părtașă la cea mai frumoasă cerere în căsătorie.

Iancu și Denisa trăiesc o frumoasă poveste de iubire încă din adolescență. Cei doi s-au cunoscut în liceu și de atunci au ales să își croiască un drum împreună. Chiar dacă la un moment dat neînțelegerile și-au făcut loc în relația celor doi și au fost despărțiți, la ceva timp destinul i-a adus în același punct, de acolo pornind la drum cu iubire și devotament până în ziua de azi.

Cei doi sunt împreună de opt ani: „E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a spus Iancu Sterp pe un canal de YouTube.

