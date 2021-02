Iasmina Hill, românca măritată cu proprietarul Statuii Libertăţii va deveni mamă pentru a doua oară. Ce spune despre sarcină

Citește și: Iasmina Hill, românca măritată cu administratorul Statuii Libertăţii, concediu alături de fosta soţie a milionarului!

Iasmina Hill este însărcinată cu al doilea copil

Iasmina trăiește visul american alături de Bradford Hill, bărbatul care este cu 34 de ani mai mare decât ea. Diferența de vârstă nu a reprezentat o piedică nici măcar un moment pentru cei doi, care au deja împreună un fiu și așteaptă încă un nou membru în familie.

”Sunt însărcinată. Suntem foarte fericiți, încercăm de aproape un an. Este o binecuvântare, doamne ajută! A fost aproape din greșeală, când am zis că gata, o lăsăm bală, m-am apucat de sport și brusc au apărut două linii. El a rămas cu gura căscată când a văzut testul. Este un miracol. Știu sexul, dar nu vreau să-l zic pentru că am o superstiție, dar este exact ce mi-am dorit. M-am gândit și la nume, dar nu vă spun. A fost o sarcină grea la început, am avut grețuri, dar acum mă cam doare spatele. Este o sarcină mai grea decât prima, dar psihic sunt mai liniștită”, a spus Iasmina Hill în cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

