Cum răspunde Puya zvonurilor legate de divorț. Care este adevărul despre căsnicia cu Melinda: „Vă spun sincer”

Puya a decis să vorbească despre căsnicia cu Melinda după ce au apărut zvonuri că cei doi ar divorța. Artistul a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru a clarifica întreaga situație.

Mai multe speculații că Puya și Melinda s-ar fi despărțit au apărut în mediul online, la scurt timp de la noua piesă pe care artistul a lansat-o alături de Nicole Cherry. În videoclipul melodiei apare și soția lui, însă mesajul i-a pus pe gânduri pe fani.

De asemenea, o altă postare controversată a cântărețului i-a făcut pe oameni să creadă că cei doi au divorțat.

„A ieșit prima piesă de pe album: E vina mea, cu Nicole Cherry. Piesa asta a fost compusă într-unul dintre cele mai dificile momente ale căsniciei mele… nimic nu e pentru totdeauna! Nici chiar FAMILIA. Oricând poate ajunge în punctul în care orice ai face nu se mai poate repara nimic.

Multe familii se destramă pentru că, de multe ori, timpul trece și luăm totul de-a gata, cred că au trecut câțiva ani și au apărut copiii, nimic nu se poate întâmpla. Nimic mai greșit”, a scris Puya în dreptul unei videoclip de pe Instagram.

Postarea artistului a generat o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Cum răspunde Puya speculațiilor legate de divorț

Pentru a pune capăt speculațiilor legate de divorț, Puya a transmis un mesaj direct și sincer pe rețelele sociale. Acesta a dezvăluit că nu este vorba de nicio despărțire, iar căsnicia lor nu se destramă.

„Am divorțat? Nici nu știu cum să încep, vă spun sincer. Am văzut că au apărut niște știri pe net că eu cu nevasta mea am divorțat după 14 ani de căsătorie. Mă rog, am lansat piesa asta cu Nicole Cherry, E vina mea!.

Am scris la un moment dat acolo, pe YouTube, că a fost făcută într-un moment dificil al căsniciei mele, na, lucruri care mă inspiră pe mine. Și așa or fi crezut oamenii că s-a întâmplat? Cât de nebun să fii să o bagi pe nevasta ta în clip după ce divorțezi? Adică o bagi în clip ca să ce? Mai scoți niște bani pe ultima sută de metri, sau care-i faza?

Adică, bă, n-ați văzut-o că era femeia în clip, acolo cu mine, jucam împreună. Cum să vă gândiți c-am divorțat? Mi se pare aiurea că trebuie să dau explicații la tâmpeniile astea, dar deja e puțin cam mult”, a spus artistul într-un videoclip.

Filmulețul de pe contul de Instagram a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și multe mesaje din partea fanilor.

„Stai liniștit că oricum nu credea nimeni!”, „Doamne! Nici daca vrea, tu nu lași! Viață lungă și frumoasă să aveți împreună!🫶”, „Doamne ajută! Să fiți fericiți împreună până la adânci bătrâneți!” sau „Am citit, dar nu am crezut o secundă așa ceva!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.