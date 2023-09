Radu Sîrbu, ex-O-Zone, are o viață împlinită atât în plan profesional, dar mai ales alături de familia lui.

Artistul este căsătorit cu Ana, pe numele ei de scenă Sianna, și au împreună trei copii superbi, pe Anastasia, Eva și David. Ea a dezvăluit, recent, secretul unei căsnicii de lungă durată.

Îl mai ții minte pe Radu Sîrbu de la O-Zone? El și soția lui au împlinit 22 de ani de căsnicie și au împreună 3 copii

Radu Sîrbu, fostul membru al trupei O-Zone, și soția lui, Ana, au împlinit 22 de ani de căsnicie. Trăiesc o frumoasă poveste de iubire și profesează în aceeași industrie, astfel că au destul de multe lucruri în comun. În mediul online, artista le-a povestit fanilor care este rețeta lor personalizată când vine vorba de un mariaj fericit și trainic. Nu a fost totul numai lapte și miere, însă au reușit să treacă peste micile sau marile obstacole.

„22 de ani de când am spus DA! 💍Ne iubim de peste două decenii și am trecut atât de multe împreună încât am putea scrie cărți. Nu am schimba nimic din traseul nostru pentru că știm că fiecare pas greșit a fost o lecție și ne-a adus astăzi aici. Ne-am ținut de mână după ore în perioada adolescenței, am fost despărțiți luni întregi de turneele O-Zone, am adus împreună pe lume trei copii minunați (Anastasia, Eva & David) și am învățat să fim părinți.

Am construit împreună un întreg univers muzical Rassada Music & am devenit parteneri și în tot acest timp am luptat pentru noi… exact așa cum am scris și în piesa noastră, unde e Happy-End, abia începe filmul☺️.

În acești 22 de ani, am învățat că, căsătoria nu vine cu un manual de utilizare, dar am găsit propriul nostru drum și ne-am creat propriile noastre reguli.

Suntem o echipă, și împreună putem trece prin orice dacă universul e de partea noastră. Această călătorie a fost, și rămâne, una plină de învățături și bucurii neașteptate. Să continuăm să scriem această poveste de iubire cu pasiune și încredere în viitor. La mulți ani pentru următoarele capitole minunate ale vieții noastre împreună! Te iubesc, iubire ❤️”, a fost mesajul postat de Ana în mediul online.

Într-un interviu acordat pentru Radio Impuls, Radu Sîrbu a povestit cum e viața alături de cei trei copii, care au și început școala.

„Sunt un taximetrist, în primul rând. Duc și aduc copiii de peste tot. Mă ocup de activitățile lor sportive, de tot ce înseamnă distracție. Iar năzdrăvanul familiei este cel mai mic, David, care se urcă și pe casă dacă-l lași, dar încercăm să-l stăpânim. E prea năzdrăvan. Cea mai recentă prostioară a fost când și-a rupt mâna când a căzut de pe turnic, dar este bine acum", a transmis artistul pentru sursa citată.