Ce sumă a fost nevoit să plătească Valentin Sanfira, după operația din Italia: „Până nu au văzut banii în cont...”

Valentin Sanfira a trecut prin clipe de coșmar acum câteva luni, în vacanța din Italia, unde plecase alături de soția sa, artista Codruța Filip.

Pe atunci, interpretul de muzică populară a avut parte de un accident de skijet, în urma căruia a suferit și o operație la picior. Cuplul a fost însă nevoit să treacă prin acele momente de panică.

Ce sumă a fost nevoit să plătească Valentin Sanfira, după operația din Italia

Când a ajuns de urgență la spital, Valentin Sanfira ar fi avut nevoie de ajutorul medicilor, pe care nu l-a primit de la bun început. Soția sa, în schimb, a făcut tot posibilul ca întregul coșmar să se termine, apelând la un gest neașteptat.

„Eu 40 de minute am stat în fibrilații, am început să țip, Codruța s-a certat cu toată lumea și voiau să cheme carabinierii. Le-am zis să sune la Ambasada României, voiam o soluție. Atunci au venit și mi-au dat un calmant, credeam că am să mor fiindcă nu mai puteam să respir din cauza panicii. Nimeni nu-mi spunea nimic”, a spus Valentin Sanfira în cadrul unei emisiuni TV.

„Până nu am intervenit eu și nu am început să țip, nimeni nu a făcut nimic. Eu le-am spus în engleză, dar nu au înțeles. Am intrat pe Google Translate și le-am scris ce voiam. Încercam să vorbesc. La 12 noaptea am sunat în țară la medic și mi-a spus că e normal să aibă febră, să intre în fibrilații și a zis să mai cerem un calmant”, a continuat Codruța Filip.

Valentin Sanfira a trebuit să sune la bancă pentru a putea face transferul de 10.000 de euro pentru operația de la picior.

„Doar operația a fost 10.000 de euro. Până nu au văzut banii în cont nu m-au operat. Am sunat la bancă să le apară banii în cont imediat. Nici nu ne-au spus, au spus 'seara s-ar putea ca mâine după-amiază să te operăm, dar să avem banii în cont', am sunat-o pe doamna director de la bancă. A durat 30 de minute, nu a fost ceva complicat”, a transmis artistul.

Valentin Sanfira și-a anulat spectacolele, pentru a se reface

A avut nevoie de mai multe zile de spitalizare, iar acum se află în perioada de recuperare și de odihnă, având totodată nevoie de scaunul cu rotile. Cât despre spectacolele pe care le avea de onorat, cântărețul de muzică populară a anunțat că le va anula, revenind de anul viitor la ele.

„Astăzi trebuia să mă văd cu publicul meu în patru localități. Din păcate încă nu sunt recuperat total și promit să ne revedem anul viitor! Muțumesc! La mulți ani, Maria!”, a fost mesajul scris de Valentin Sanfira, anunță Radioimpuls.ro.