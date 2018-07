Ilie Micolov, de la un succes răsunător la o DRAMĂ DE NEIMAGINAT. Premoniția CUTREMURĂTOARE pe care a avut-o artistul - VIDEO

Ilie Micolov a fost într-o vreme unul dintre cei mai în vogă cântăreți din România, dar în ultimii ani din viața lui, artistul a locuit singur și bolnav într-un apartament din București, în timp ce soția și fiica lui s-au aflat în Germania.

Născut pe 2 iulie 1950, la Suceava, pe Ilie Micolov l-a ajutat sensibilitatea sa să aibă de mic preocupări artistice la Casă pionierilor. El a fost la cercul de teatru, la dansuri, a făcut sport (atletism, hochei, motocros), iar la vârsta 12 ani a învățat să cânte la chitară, visând să facă parte dintr-o orchestră adevărată.

Lui Ilie Micolov îi păcea să spună că a avut o copilărie că cea din Amintirile lui Ion Creangă.

„Șolticăriile nu se mai terminau niciodată. Eram o stradă plină de copii. Aveam întotdeauna ceva de făcut. De la spartul geamurilor, până la bătut mingea din cârpe”, povestea Ilie Micolov.

În copilărie nu avea parte de cine știe ce bucate alese, dar pentru el bogat însemna să fie sănătos și să poată bate luncile la rând.

Micolov a crescut pe genunchii Sofiei Vicoveanca. Sofia abia începuse să cânte, avea 17-18 ani, iar el avea 9-10 ani când tatăl sau (șofer pe autobuzul ansamblului „Ciprian Porumbescu”) l-a introdus în lumea artiștilor.

Așa se face că Ilie Micolov a devenit un frate mai mic al „Fusei”, iar Sofica o bucățica din sufletul lui.

„Nu mi-am ales drumul în muzică. Eu nu mi-am ales niciodată nimic. Până la o vârstă nici nu ai voie să alegi. Nu am vrut să mă fac de mic ceva, am avut tendința de a face ceva. Copilul nu știe niciodată ce va ajunge. Până la muzică am fost economist la Direcția Sanitară a județului Suceava Birou, răspunderi sociale, până la 29 de ani”, povestea el.

„Atunci s-a ivit portița care m-a aruncat în muzică și despre care eu cred că a fost o deraiere. M-am trezit deodată în artă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fac la fel de bine”, mai declara el.

Într-o perioadă din viața lui, Ilie Micolov a fost consilier pe teme muzicale al radioului.

De asemenea, timp de mai mulți ani el a apărut în spectacolele Teatrului „Constantin Tănase” și a întreprins turnee alături de formația Romanticii, în special.

„Cred în destin. Deși mai curând aș crede în predestinare… Nu se poate lupta cu destinul. Este ascuns. Totdeauna poți vorbi despre alegerea unui drum bun sau rău la un timp după aceea, numai Măria sa Timpul dă adevărata valoare, adevăratul răspuns al alegerilor”, se destăinuia Ilie Micolov.

El rămâne în amintirile românilor mai ales pentru șlagărul „Dragoste la prima vedere”, albumul omonim vânzându-se în peste 600.000 de exemplare. Albume de studio lansate de Micolov au fost: „Dragoste la prima vedere” (1986, Electrecord), „Cine te iubește” (1992, Electrecord) și „Muzică ușoară de la țară” (2005).

Din păcate, însă, succesul răsunător pe care l-a avut într-o perioadă nu a durat și în ultimii săi ani de viață.

Din cauza stării sale de sănătate precare, Ilie Micolov nu a mai putut susține concerte, așa că s-a întreținut cu puținii bani pe care i-a primit din urma drepturilor de autor.

„În trecut, vacanțele erau populare, și eu eram tânăr. Nu le regret deloc. Erau la vremea aia o nebunie. Acum vacanțele sunt fastuoase și eu bătrân. Nu mai am nevoie de vacanță. Am nevoie de o bancă și de puțină liniște”, spunea Micolov, la Antena Stars, în 2014.

Mai târziu, în 2016, la „Răi da' buni”, Micolov dezvăluia că trebuia să plece într-un sanatoriu pentru tratament la picioare. El mărturisea atunci, întristându-și fanii, că începe să se apropie de „mormântul” împodobit cu flori.

„Încep să mă apropii tot mai mult de literatura română, de «Scrisoarea a III-a». «Du-te la bataie, măi, pentru țară mori, și-ți va fi mormântul coronat cu flori». Cam așa sunt eu acum, dar până la flori să vedem cum mai rezist”, spunea el.

Artistul mai mărtrisea atunci că are probleme cu banii, deoarece nu primea pensie.

„Nu duc lipsă de prieteni, ci de puțini bănuți, așa, puțin ajutor, că nu am pensie, nu am nimic. Dar când ești flămând, cânți mai bine. Și dacă ți-e stomacul gol ai poftă de râs băi băiete”, mai spunea el, păstrând un incredibil simț al umorului.

Anul trecut, în ianuarie, tot la Antena Stars, Ilie Micolov vorbea de pe un pat de suferință din spital.

„Sunt locuri, timpuri și situații în care chiar nu ai ce să facă altceva. Dacă ești naufragiat și singur pe o bucată de lemn pe mare, ce vrei să faci? Aștepți. Dacă ești bolnav și vrei să te faci bine, ce să faci? Aștepți. Dacă ești părăsit de toată lumea… Lume vine, lume trece, tu rămâi la toate rece. Totul este de fapt numai o așteptare… optimistă”, spunea artistul, referitor la optimism.

„Nu mă simt bine. Nu știu ce se întâmplă. Eu cu picioarele am probleme, cu diabetul, cu…”, mai spunea el.

El spunea atunci că din cauza problemelor sale cu picioarele, nu mai putea ieși din casă.

„Șanse există peste tot. Cum spunea Napoleon: «În ranița fiecărui soldat e un baston de mareșal». Deci asta este șansa. E vorba și de vârstă, și de starea biologică, și de moștenirea cromozomială. Sunt mai multe lucruri. Stau și mă gândesc cu groază că oameni pe care i-am cunoscut foarte bine – Adrian Păunesc, Besoiu, Marinuș Moraru, care mi-a fost ca un frate mai mare, dacă nu ca un părinte… Nu poți influența, natura își face treaba”, mai spunea el.

Întrebat dacă are cineva grijă de el, artistul a spus că „lumea își vede de ale ei”.

„Eh, lumea își vede de ale ei. Și nici nu aș vrea… Atât timp cât mai pot să mai am… Mai vine câte un prieten… Fetița mea are 30 de ani, e în Germania, se pregătește să nască la sfârșitul acestei luni. Sigur că e un motiv pentru care să te bucuri. (…) Soția mea muncește, cum zice ea, de îi sar capacele, fata mea merge la doctor, sunt o grămadă… Germania nu mai este ce a fost, este asaltată de popoare care caută ceva, și nu ieftin”, a spus el atunci.

Artistul a precizat că nu poate merge în Germania pentru tratament.

Ilie Micolov, autorul uneia dintre cele mai cele mai frumoase melodii românești din toate timpurile, „Dragoste la prima vedere”, a murit sâmbătă, la vârsta de 69 de ani, în locuința lui din București.

El suferea de diabet, astm și probleme cardiace, avea o greutate mare pe care genunchii nu o mai puteau susține, iar disfuncțiile sistemului de circulație îi inflamau des picioarele, fapt ce îl împiedica să iasă prea mult din casă.